Palkkioita useilta yrityksiltä saava helsinkiläismies yllättyi täydentäessään kevään veroehdotusta. Vuoden 2019 veroehdotuksessa työmatkojen päivärahat, matkat, majoitukset, ateriat ja muut kulukorvaukset oli merkitty verotettavaksi tuloksi.

Aiemmin hän oli saanut työstä aiheutuneet kustannukset automaattisesti verottomina, mutta nyt hänen piti erikseen vaatia verottomuutta veroehdotuksessaan. Mies arvelee, että koko asia olisi jäänyt häneltä huomaamatta, ellei yksi hänen työnantajistaan olisi lähettänyt varoituskirjettä asiasta.

Mies epäilee, että moni saattaa tietämättään maksaa veroja verottomista kulukorvauksista.

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Tero Määttä sanoo, että verolait eivät ole muuttuneet vuosien 2018 ja 2019 välillä mitenkään.

Käytännössä muutoksia on kuitenkin aiheuttanut tulorekisterin käyttöönotto.

”Tulorekisteri on ilmeisesti aiheuttanut sen, että maksajayritykset ovat alkaneet kiinnittämään huomiota kulukorvausten ilmoittamiseen oikealla tavalla”, Määttä arvioi.

Helsinkiläismiestä varoittanut yritys kertoikin, että tulorekisterin käyttöönoton myötä käytäntö kulukorvausten merkitsemiseksi verotuksessa on tarkentunut. Työnantaja merkitsee työ- ja käyttökorvauksista maksetut kustannusten korvaukset tulorekisteriin eri tavalla kuin palkansaajalle maksetut kulukorvaukset.

Työkorvauksia saavat esimerkiksi freelance-toimittajat ja monet muut itsenäiset keikkatyöntekijät.

Laki on jo pitkään määrännyt, että palkan tai palkkion maksajan on annettava tulorekisteriin tiedot kustannusten korvauksista ja kulukorvauksista. Kustannusten korvauksista on tuloverolaissa säädetty verovapaaksi työnantajien ja yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen maksamat matkakustannusten korvaukset.

Muussa kuin työsuhteessa saadut kustannusten korvaukset ja kulukorvaukset ovat siis lähtökohtaisesti veronalaisia. Tämä tarkoittaa, että niitä saavat näkevät kustannukset ”verollisena työkorvauksena” verottajan ohjeen mukaisesti.

”Veronalaisesta kustannusten korvauksesta henkilö voi sitten itse vähentää siitä syntyneet kulut”, Määttä sanoo.

Johtava veroasiantuntija Määttä selittää käytäntöä sillä, että työn tekemisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole aina yhtä suuret kuin saatu palkkion maksajan maksama kulukorvaus.

”Esimerkkinä vaikkapa kilometrikorvaukset. Henkilö on voinut saada kilometrikorvausta 0,43 euroa kilometriltä, mutta verotuksessa voi oman auton käytöstä vähentää 0,25 euroa kilometriltä”, Määttä selvittää.

Helsinkiläismies arvioi, että käytäntö aiheuttaa tappioita monelle, joille ei tule äkkiä mieleen, että työmatkoista verotetaan.

Määtän mukaan käytäntö on ollut jo aiemminkin sama. Ennen tulorekisterin käyttöönottoa kustannusten korvauksia on joutunut ilmoittamaan eri tavoin eri tahoille.

Esimerkiksi jo ennen tulorekisterin käyttöönottoa maksajan piti ilmoittaa kustannuksen korvaukset Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

”Tulorekisterin myötä myös kustannusten korvausten ilmoittamisvelvollisuus on tullut tietyllä tavalla näkyvämmäksi, liekö tällä jotain vaikutusta asiaan”, Määttä arvioi.

Määtän mukaan kulukorvauksia voi merkitä verottomiksi, vaikka veroehdotuksen viimeinen palautuspäivä olisi jo mennyt. Korjauksia voi tehdä tältä osin veroehdotukseen niin kauan kuin verotus on auki eli arviolta kesäkuun loppuun asti.

Määtän mukaan veronalaisiin kulukorvauksiin liittyviä kustannuksia voi ilmoittaa vähennyksiksi, vaikka veroehdotuksen viimeinen palautuspäivä olisi jo mennyt. Korjauksia voi tehdä tältä osin veroilmoitukseen niin kauan kun ilmoittajan verotus on auki.

Verotus päättyy eri henkilöillä eri aikaan. Päättymispäivä näkyy verotuspäätöksestä ja OmaVerosta.

Jos verotus on jo päättynyt, niin asiasta voi vielä hakea verottajalta oikaisua.