Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajan Jerome Powell arvioi, että koronaviruspandemian aiheuttavat taloudelliset vahingot kestävät pitkään.

”Vaikka taloudelliset keinot ovat olleet oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisen suuria, ne eivät ole välttämättä viimeinen sana, koska talouden suunta on erittäin epävarma ja sisältää merkittäviä riskejä”, Powell sanoi keskiviikkona tutkimuslaitos Peterson Institutessa pitämässään puheessa.

Pääjohtaja painotti myös, että taantuman pitkittyminen ja vaimea elpyminen saattaisivat hillitä yritysten investointeja ja talouskasvua, mikä taas heikentäisi työllisyyden parantumista, pääomakannan kasvua ja tekniikan kehitysvauhtia.

”Lopputuloksena voi olla pitkittynyt heikon työn tuottavuuden kasvu ja ansiotulojen [kasvun] seisahtuminen.”

Powell myös korosti, että keskuspankki tekee kaikkensa taloudellisten vahinkojen lievittämiseksi.

”Meidän on tehtävä kaikkemme välttääksemme näitä lopputuloksia, ja se saattaa vaatia lisää rahapoliittisia toimia. Jatkamme keskuspankissa keinojemme käyttöä täysimääräisesti siihen saakka, kunnes kriisi on mennyt ohitse ja talouden elpyminen on käynnissä”

Yhdysvaltojen keskuspankki on käyttänyt tähän mennessä 2 900 miljardia dollaria etupäässä rahan tarjonnan lisäämiseen ja rahoituksen tarjoamiseen pankeille, jotta ne antaisivat lainaa yrityksille ja kotitalouksille.

Maaliskuun lopussa keskuspankki ilmoitti, että se ostaa markkinoilta liittovaltion joukkolainoja ja asuntovakuudellisia arvopapereita ilman ennalta määriteltyä enimmäismäärää. Keskuspankki ei ole koskaan aikaisemmin ilmoittanut, että arvopapereita ostettaisiin rajattomasti.

Yhdysvaltojen ja maailmantalouden tila on todennäköisesti heikentynyt kevään aikana ennakoitua enemmän.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääjohtaja Kristalina Georgieva kertoi tiistaina, että IMF muuttaa hyvin todennäköisesti arviotaan maailmantalouden kehittymisestä entistä heikommaksi.

Huhtikuun puolivälissä IMF arvioi, että maailmantalous vajoaa tänä vuonna pahimpaan taantumaan 1930-luvun suuren laman jälkeen. Kuukausi sitten IMF arvioi, että maailmantalous supistuisi tänä vuonna kolme prosenttia.

Viime viikolla erittäin synkkiä tietoja tuli Yhdysvalloista.

Työministeriön mukaan kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste maatalouden ulkopuolella oli huhtikuussa 14,7 prosenttia, mikä on peräti 10,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin maaliskuussa.

Työttömyys ei ole koskaan aikaisemmin vuonna 1948 alkaneessa mittaushistoriassa lisääntynyt yhtä paljon kuukaudessa.

Työllisten määrä väheni huhtikuussa 20,5 miljoonalla. Yhdysvalloissa pelätään, että toukokuun työllisyystiedot ovat vielä huonompia kuin huhtikuussa.

Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus maailmantalouteen. Yhdysvaltojen talous nojaa voimakkaasti yksityiseen kulutukseen, jota työttömyyden lisääntyminen vähentää entisestään.

IMF:n nykyisen ennusteen mukaan Yhdysvaltojen talous supistuisi tänä vuonna 5,9 prosenttia, mutta kasvaisi ensi vuonna 4,7 prosenttia.