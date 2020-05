Kampin ostoskeskuksen käytävillä kulkee runsaasti ihmisiä keskiviikkona aamupäivällä. Useimmat ovat vain läpikulkumatkalla, koska iso osa myymälöistä on edelleen kiinni.

Toimitusjohtaja Antti Rönkkö avaa koronan takia suljettuna olevan Nanson myymälän lasiovia kuvausta varten. Myymälän valot ja avoimet ovet antavat väärän viestin ja sisään pyrkii potentiaalinen asiakas.

”Valitettavasti myymälä on nyt suljettuna”, Rönkkö sanoo.

Liike avautui Kamppiin maaliskuun alussa, vain kymmenisen päivää ennen poikkeusolojen julistamista Suomeen. Nanson 16 myymälästä viisi on suljettuina. Avoinna pidettyjen liikkeiden aukioloaikoja on rajoitettu ja jokaista myymälää pyöritetään toistaiseksi yhden työntekijän voimin. Kivijalka on Nanson ja monien muotiketjujen tärkein ostoskanava.

”On itsestään selvää, että koronakriisi jakaa yrityksiä voittajiin ja häviäjiin. On myös selvää, että vaatebisnes ei kuulu voittajiin”, Nanso Groupin toimitusjohtaja Rönkkö sanoo.

Hän kertoo, että koronakriisin aikana yrityksen verkkokaupan myynti on kasvanut 160 prosenttia.

”Meidän kohdallamme kuluttajat ovat aika kivasti siirtyneet verkkokauppaan.”

Vaikka verkossa kasvu on isoa, se ei euromääräisesti korvaa fyysisten myymälöiden myynnin romahdusta. Ennen kriisiä Nanson tavoitteena oli tuplata myymäläverkostonsa.

”Haluan lähestyä asiaa positiivisemmasta kulmasta. Verkkokauppamme myynti tulee tänä vuonna olemaan useita miljoonia euroja”, Rönkkö sanoo.

Nanso Groupin viime vuoden liikevaihto oli noin 18,4 miljoonaa euroa, josta vajaa 10 prosenttia tuli verkosta.

”Verkkokaupan osuus kasvaa merkittävästi”, Rönkkö sanoo.

Koronakevät on monilla kulunut viikosta toiseen kotisohvalla istuen. Olosuhteet ovat ajaneet ihmiset muodin verkkokauppoihin ennennäkemättömällä tavalla.

Vaikka muodin verkkokauppa kasvoi huhtikuussa 120 prosenttia, kokonaismyynti puolittui Suomessa, kertoo Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää.

”On ajateltu, että tästä tulee digiloikka, mutta en usko, että verkko muodostuu ihan valtavirraksi”, Kankaanpää toteaa.

Verkkokaupan osuus koko Suomen vaatekaupasta on noin 10 prosenttia. Vaatekaupan arvo oli ulkomaiset verkkokaupat mukaan lukien noin 3,3 miljardia euroa viime vuonna. Muotiketjujen myynti oli 844 miljoonaa euroa ja tavaratalojen ja markettien vaatemyynti 671 miljoonaa euroa.

Huhtikuussa muotiketjujen myynti romahti 66 prosenttia ja markettien ja tavaratalojen muotimyynti laski 41 prosenttia edellisvuodesta.

Suomen tekstiili ja muoti ry:n tilasto- ja tietoasiantuntija Hanne Mikkonen sanoo, että monella alan yrityksellä on jo akuutti kassakriisi.

”Monien liikevaihto on romahtanut ja huhtikuun tietojen mukaan yli 70 prosenttia alan yrityksistä on lomauttanut tai lomauttamassa työntekijöitään”, Mikkonen sanoo.

”Kivijalka on iso haaste. Kulut juoksevat, vaikka asiakkaita ei ole.”

Suomen tekstiili ja muodin huhtikuussa toteuttaman kyselyn mukaan 11 prosenttia alan yrityksistä näkee konkurssin uhkaavan.

Mikkosen mukaan alan yrityksistä yli 80 prosenttia on hakenut tai hakemassa valtion koronakriisitukia. Silti yritykset kaipaavat enemmän suoraa tukea.

Esimerkiksi Nanso Group on saanut Business Finlandilta 93 367 euron ja Marimekko 100 000 euron rahoituspäätöksen.

Marimekko julkistaa torstaina tammi–maaliskuun tuloksensa. Yhtiötä seuraava Inderesin analyytikko Petri Kajaani uskoo, että Marimekon alkuvuosi on mennyt suhteellisen hyvin. Koronakriisi iski Suomessa vasta maaliskuun puolivälin jälkeen.

Marimekon Kampin myymälä on suljettu toistaiseksi koronatilanteen vuoksi. Kuva: Juhani Niiranen / HS

”Nyt eletään vielä toista neljännestä, ja tämä tulee olemaan todella huono kaikille alan firmoille”, Kajaani toteaa.

Kajaanin mukaan Marimekon verkkokauppa on pientä. Yhtiö itse ei ole julkistanut sen osuutta koko myynnistä. Marimekon Suomen myymälöistä osa toimii lyhennetyillä aukioloajoilla, mutta iso osa on suljettuna.

”Verkkokaupan kasvuluvut eivät millään pysty paikkaamaan kaikkea kivijalassa menetettyä myyntiä”, Kajaani toteaa.

Koko viime vuonna Marimekon liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 125,4 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 40 prosenttia 17,1 miljoonaan euroon.

”Kilpailijoita tippuu varmasti ympäriltä.”

Kajaanin mukaan Marimekon ei ole mahdollista laskea kiinteää kulutasoaan siinä suhteessa, jossa myynti laskee. Säästöjä voi hakea lomautusten lisäksi markkinointia tai investointeja leikkaamalla. Toisaalta yhtiötä suojaa vahva tase.

”Varmasti tapahtuu sitä, että kilpailijoita tippuu ympäriltä. Marimekon vakavaraisuus auttaa kestämään turbulenssia”, Kajaani sanoo.

Koronakriisi voi tuoda verkkokauppaan uusia asiakkaita pidemmälläkin aikavälillä, sanoo Kajaani.

”Kulutus muuttuu paljon. Verkkokauppaan tulee järkyttävän iso hyppy ja se jää korkealle”, Kajaani sanoo.

Myös Nanson Rönkkö uskoo, että verkkokauppa jää pysyvästi korkeammalle tasolle.

”En usko, että palataan täysin entiseen”, Rönkkö arvelee.

Mikkonen sanoo, että verkko-ostamisen lisääntymisestä hyötyvät eniten ne, jotka ovat ymmärtäneet kehittää verkkokauppaa jo ennen kriisiä.

”Ne, jotka ovat aiemmin panostaneet verkkokauppaan, ovat kasvaneet verkossa nyt kovaa vauhtia. Se ei silti kata menetyksiä”, Mikkonen toteaa.

Kankaanpää toteaa, että kauppojen isoon kustannuserään, eli vuokriin ei ole annettu tarpeeksi tukea tai joustoja. Pelkona Kankaanpään mukaan on, että osa myymälöistä lopettaa kivijalassa kokonaan.

”Vuokralaisia tulee olemaan kauppakeskuksissa vähemmän, jolloin vuokratasot pienenevät ja kiinteistösijoittajille on pienemmät tulomahdollisuudet. Seuraukset voivat olla kauaskantoisia koko kaupan rakenteeseen”, Kankaanpää sanoo.

Suomen tekstiili ja muoti ry julkisti tiistaina avoimen kirjeen vuokranantajille, jossa se vetosi niitä alentamaan vuokria konkurssiaallon ehkäisemiseksi.

”Yritykset ovat entistä vaikeammassa tilanteessa, jos tämä pitkittyy. Alalle tarvittaisiin suoria tukia ja vuokranantajien pitäisi tulla vastaan”, Mikkonen toteaa.

Myös Nanso hakee taloudellista helpotusta tukien lisäksi esimerkiksi neuvottelemalla vuokranantajien kanssa. Neuvottelut ovat osin vielä kesken.

”Kohtuullisen hyvin he tulevat vastaan, vaikka siinä on myös aika paljon hajontaa”, Antti Rönkkö sanoo.

Akuutin konkurssiuhkan selättänyt muotitalo Samuji sai koronakriisistä eteensä uusia vaikeuksia.

”Olimme loppusyksyn ja alkukevään aikana tehneet monia tervehdyttämistoimenpiteitä ja suunta oli mielestämme lukujenkin valossa oikea, mutta sitten kun covid-19-tilanne alkoi, ja myymälä suljettiin, myynti laski tietysti alkuun paljon”, Samujin perustaja, vaatesuunnittelija Samu-Jussi Koski kertoo.

Vielä vaikeamman tilanteesta tekee se, että Kosken mukaan valtion koronakriisituet eivät ole Samujille vaihtoehto.

”Tipuimme automaattisesti pois kaikista ”koronatuki”-mahdollisuuksista taloushistoriamme takia.”

Syyskuussa päättynyt Samujin joukkorahoituskampanja keräsi 205 155 euroa, joilla yritys kykeni maksamaan eläkeyhtiö Ilmarisen karhuamat 160 000 euroa maksamattomista eläkemaksuista.

Samuji on tehnyt vuosia liikevaihtoonsa verrattuna isoja tappioita. Samujin viimeisin virallisiin rekistereihin toimitettu tilinpäätös loppuu huhtikuuhun 2017. Tuolloin liikevaihto oli 2,2 miljoonaa euroa ja tappio 800 000 euroa.

Samujin perustaja ja suunnittelija Samu-Jussi Koski sanoo, että yritys oli päässyt hyvälle uralle juuri ennen koronakriisiä. Kuva: Liisa Takala

Elokuussa HS sai nähdä Samujin sijoittajille valmistellun esitteen, jonka mukaan Samuji teki toukokuussa 2019 päättyneellä tilikaudellaan liikevaihtoa 1,4 miljoonaa euroa ja tappiota yli 500 000 euroa.

Lue lisää: Konkurssi on vain päivien päässä – Muotitalo Samujin perustaja Samu-Jussi Koski kertoo, mikä meni pieleen ja mikä on hänen viimeinen oljenkortensa

”Tästä on tulossa rankka vuosi, vaikka talous jotakuinkin avautuu.”

Muotiketjut ovat itse päättäneet sulkea myymälöitään sekä koronapelkojen että kustannusten takia. Suomessa vaateliikkeitä ei ole lailla tai säännöksillä suljettu.

”Tästä on tulossa rankka vuosi, vaikka talous jotakuinkin avautuu. Kevätsesonki jää kokonaan välistä ja syksyä ja talvea kohti on lähdettävä ennestään huonoista kannattavuustilanteesta”, Kankaanpää sanoo.

Kun myymälöitä taas avataan, täytyy tavarasta yrittää päästä eroon alennusmyynnein. Kankaanpään mukaan rajoitustoimenpiteet voivat heijastua toimitusketjussa pitkälle ensi vuoteen.

Myös Kajaani näkee, että vaatemyynti voi kärsiä koronasta paljon akuuttia kriisiä pidempään.

Nanso Groupin toimitusjohtaja Antti Rönkkö kertoo, että liikkeen mallinuket on valmistettu biohajoavasta tärkkelyksestä 3d-printtaamalla. Kuva: Juhani Niiranen / HS

”Tästä tulee uskomattoman syvät jäljet ja tällä on esimerkiksi vaikutusta ihmisten käytettävissä oleviin varoihin”, Kajaani toteaa.

”Ensisokki oli raju ja kriisi on kestänyt vasta kaksi kuukautta. Jos kauppoja ajautuu saneeraukseen tai konkurssiin, se koskee niin pieniä kuin isojakin”, Kankaanpää sanoo.

Antti Rönkkö ei halua ennustaa, mikä vaikutus kriisillä on Nanson talouteen tänä vuonna.

”Kysynnän äkillinen ja iso romahtaminen vaatii erityisjärjestelyjä ja sopeutustoimia, mutta 100-vuotiaan yrityksen tarina ei tähän lopu”, Rönkkö toteaa.

Aiemmin ovilla käynyt asiakas palaa ja kysyy, onko myymälä nyt auki.

”Avaamme ehkä kesäkuussa”, Rönkkö sanoo.