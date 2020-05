Koronavirusepidemia on saanut ihmiset ulkoilemaan luonnossa, kuntoilemaan omatoimisesti ja viettämään aikaa yhdessä perheensä kanssa.

Etelä-Suomen suosituimmissa luontokohteissa on ollut ajoittain niin paljon kävijöitä, että ne ovat jopa ruuhkautuneet. Ulkoilun ja itsenäisen harrastamisen lisääntyminen näkyy myös tiettyjen käyttötavaroiden kysynnässä.

Intersportin ketjujohtajan Juha Nurmisen mukaan ulkoiluun ja retkeilyyn liittyvä trendi on näkynyt myynnissä viime viikkojen aikana. Esimerkiksi reput, termospullot, retkikeittimet, eväslaatikot ja istuinalustat ovat kiinnostaneet asiakkaita enemmän kuin viime keväänä, vaikka ulkoilu ylipäätään on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana.

Myös omatoimiseen kuntoiluun liittyvät välineet ovat olleet suosittuja poikkeusolojen aikana.

”Urheilun suorituspaikkojen sulkeuduttua kotikuntoiluvälineille, kuten kahvakuulille ja joogamatoille, sekä juoksujalkineille ja ulkoiluvaatteille on ollut kysyntää.”

Myös talven ja kevään lumettomuus on Nurmisen mukaan vaikuttanut osaltaan esimerkiksi juoksuharrastuksen ja pyöräilyn suosioon.

K-Citymarketien valikoimapäällikön Mikko Saajakarin mukaan poikkeusolojen alussa juuri kotikuntoiluvälineiden, kuten käsipainojen, myynti kasvoi.

Poikkeusolot ovat saaneet ihmiset viettämään enemmän aikaa yhdessä perheenä niin kotona kuin ulkonakin. Tämä on Saajakarin mukaan aikaistanut ja kiihdyttänyt retkeilytuotteiden lisäksi etenkin polkupyörien myyntiä.

”Erityisesti lasten pyöräkauppa lähti todella aikaisin liikkeelle, kun poikkeusolot alkoivat”, Saajakari sanoo.

”Myös uudet tuotteet, kuten sähköpotkulaudat ja sähköpyörät, ovat kiinnostaneet asiakkaita, osaltaan varmasti poikkeusolojen ja harrastusten tauolla olon ansiosta.”

Helsinkiläiselle pyöräliikkeelle Fillarikellarille kaksi viime kuukautta ovat olleet äärimmäisen kiireisiä, kertoo liikkeen myymälävastaava Ville Brandt. Pyörien kysyntä on ollut niin suurta, että siihen on ollut vaikea vastata, ja erityisesti verkkokaupan suosio on räjähtänyt.

”Etenkin Uudenmaan sulun aikana ja sen jälkeen myös lähialuetilaukset ovat kasvaneet. Normaalitilanteessa espoolainen asiakas tulisi noutamaan tilaamansa tuotteen paikan päältä liikkeestä, mutta nyt lähialueiltakin tehdään tilauksia suoraan kotiin.”

Kevät on muutenkin pyöräilyn kiireisintä sesonkia, mutta talven ja kevään suosiolliset säät ovat mahdollistaneet pyörän satulaan nousemisen tavallista aikaisemmin.

Brandtin mukaan koronavirusepidemia on lisännyt pyörien kysyntää myös siksi, että ihmiset ovat halunneet välttää julkisilla kulkuvälineillä matkustamista.

”Tämä ilmiö on näkyvissä koko Euroopassa. Monet pyörämallit on myyty liikkeessämme loppuun, eikä niitä voida normaaliin tapaan tilata lisää, sillä ne ovat loppuneet kaikkialla Euroopasta.”

Myös S-ryhmässä on havaittu pyörien ja pyörävarusteiden, retkeilytuotteiden sekä ulkoiluvaatteiden ja ulkopelien kysynnän kasvua, kertoo S-ryhmän vähittäiskaupan valikoimajohtaja Päivi Hole.

Kasvu alkoi jo ennen koronavirusepidemian puhkeamista, etenkin viime vuosina yleistyneen hyvinvointitrendin ja varhaisen kevään vuoksi. Vallitseva tilanne on kuitenkin omalta osaltaan tukenut vahvasti itsenäistä harrastustoimintaa, ja rajoitusten aikana tuoteryhmien myynti on kasvanut entisestään.

Esimerkiksi frisbeegolfiin liittyvien välineiden myynti on Holen mukaan ollut lähes kolminkertaista viime vuoteen verrattuna.

Partioaitan toimitusjohtajan Nina Ehrnroothin mukaan koronavirusepidemia on iskenyt erityisesti erikoiskauppaan.

”Vaikka ihmiset ulkoilevat tällä hetkellä runsaasti, myyntimme on laskenut kokonaisuudessaan paljon.”

Etenkin kivijalkakaupan myynti on romahtanut. Verkkokaupan myynti puolestaan on huhtikuun aikana kasvanut huomattavasti. Olosuhteiden valossa makuupussit, teltat ja ulkohousut ovat kuitenkin Ehrnroothin mukaan myyneet melko hyvin.

”Siinä on ehkä nähtävissä jonkinlainen trendi. Uskon kuitenkin, että tällä hetkellä ihmiset ennemmin säästävät rahaa kuin kuluttavat.”

Ehrnrooth on kuitenkin toiveikas yhdestä asiasta:

”Uskomme, että näinä aikoina ihmiset huomaavat luonnon voiman ja ihanuuden ja ulkoilevat jatkossakin enemmän. Tällöin he myös pitävät niin itsestään kuin luonnosta parempaa huolta.”

K-Citymarketin valikoimapäällikkö Mikko Saajakari uskoo, että tuleva kesä vietetään pääasiassa Suomessa.

”Kun ulkomaille ei pääse matkustamaan, ihmiset luultavasti käyttävät rahaa niihin asioihin, joita voi tehdä kotimaassa perheen kanssa.”