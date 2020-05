Osavuosikatsaukset

Suurin osa Marimekon Suomen myymälöistä on toistaiseksi kiinni koronatilanteen vuoksi. Kivijalka on yhtiön suurin myyntikanava. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Marimekon liikevaihto laski tammi–maaliskuussa kahdeksan prosenttia 24,9 miljoonaan euroon.

Laskuun vaikutti yhtiön mukaan erityisesti tukkumyynnin väheneminen ulkomailla. Aasian-Tyynenmeren alueella koronapandemia vaikutti tilausten saantiin.

Suomessa sen sijaan sekä vähittäis- että tukkumyynti kasvoivat vielä alkuvuonna.

Marimekon suurin markkina on edelleen Suomi, josta tulee noin puolet yhtiön liikevaihdosta. Aasia-Tyynimeri on toiseksi suurin markkina, josta varsinkin Japani on merkittävä.

Marimekon liikevoitto laski 53 prosenttia 1,2 miljoonaan euroon. Yhtiön mukaan tulosta laskivat myynnin väheneminen ja suhteellisen myyntikatteen heikentyminen.

Marimekko on koronaepidemian vuoksi sulkenut ison osan myymälöistään. Osassa Suomen myymälöistä on lyhennetyt aukioloajat.

Marimekkoa seuraava Inderesin analyytikko Petri Kajaani totesi ennen tulosjulkistusta, että yhtiön alkuvuosi ei kuvaa lähellekään sitä tilannetta, johon koronakriisi sen toisella neljänneksellä vie. Suomessa koronakriisi alkoi toden teolla vasta maaliskuun puolivälin jälkeen. Alkuvuoden luvuista ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

”Nyt eletään vielä toista neljännestä, ja tämä tulee olemaan todella huono kaikille alan firmoille”, Kajaani sanoi HS:n haastattelussa.

”Kaikki retail-firmat, joiden tuotteet ovat harkinnanvaraisia ostoksia ja iso osa myynnistä tulee kivijalasta, näkevät isoja vaikutuksia”, Kajaani kertoi.

Marimekon mukaan maaliskuussa sen verkkokaupan kysyntä ylitti selvästi odotukset. Verkkokaupan kasvu kuitenkin heikensi myyntikatetta, koska se lisäsi logistiikkakustannuksia.

Koronakriisi on kasvattanut merkittävästi muodin verkkokauppaa, mutta verkon osuus koko alan myynnistä on vain noin 10 prosenttia. Kajaanin mukaan myös Marimekon verkkokauppa on pientä. Yhtiö itse ei ole julkistanut sen osuutta koko myynnistä.

”Verkkokaupan kasvuluvut eivät millään pysty paikkaamaan kaikkea kivijalassa menetettyä myyntiä”, Kajaani toteaa.

Jotakin toisen neljänneksen tilanteesta vaatealalla kertoo se, että viikko sitten vaatejätti H&M julkaisi poikkeuksellisesti myyntitietoja koronaepidemian ajalta. Yhtiön Suomen myynti laski 49 prosenttia maaliskuun alun ja 6. toukokuuta välisenä aikana. Kaikilla markkinoilla myynti väheni yhteensä 57 prosenttia, mutta verkkokauppa kasvoi 32 prosenttia.

Isoin pudotus oli Italiassa, joka on kärsinyt koronapandemiasta pahasti ja myös asettanut tiukkoja liikkumisrajoituksia kansalaisilleen. Italiassa H&M:n myynti romahti 80 prosenttia.