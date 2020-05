Posti on ollut myllerryksessä viime vuodet. Kuva: Emilia Kangasluoma

Postin hallitus uusiutui perusteellisesti yhtiökokouksessa. Entinen puheenjohtaja Markku Pohjola väistyi ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae.

Yhdeksästä hallituksen jäsenestä vaihtui viisi. Pohjolan lisäksi myös varapuheenjohtaja Suvi-Anne Siimes jätti hallituksen.

Suvanto-Harsaae toimii Altian hallituksen puheenjohtajana ja on jäsenenä muun muassa SAS:n hallituksessa. Valintaa perusteltiin hänen kokemuksellaan logistiikasta, vähittäiskaupasta ja digitaalisten kanavien kehityksestä.

Uusi puheenjohtaja ennakoi, että Postilla on edessään lisää muutoksia, kun markkinoiden murros jatkuu.

”Seuraavat 3–4 vuotta ovat ratkaisevia Postin tulevaisuuden menestyksen kannalta”, Suvanto-Harsaae sanoi tiedotteessa.

Pohjola toimii yhtiön hallituksen neuvonantajana lyhyehkön siirtymäajan.

Posti on viime syksyn ankaran työmarkkinaväännön jälkeen vaihtanut myös toimitusjohtajaa. Entinen toimitusjohtaja Heikki Malinen on siirtynyt teräsyhtiö Outokummun johtoon ja Postin toimitusjohtajaksi on nimitetty Turkka Kuusisto.