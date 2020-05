Maailman kauppajärjestön WTO:n pääsihteeri Roberto Azevedo aikoo ilmoittaa tänään torstaina erostaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Brasilialaisella Azevedolla olisi yhä vuoden verran kaudestaan jäljellä. Hän aloitti järjestön johdossa vuonna 2013.

WTO:lla on 164 jäsenmaata. Maiden edustajat on kutsuttu videokokoukseen, joissa on tarkoitus kertoa ”kiireellisistä hallinnollisista asioista”.

Azevedo on nyt johdossa toista kauttaan. Tehtävän oli määrä jatkua ensi vuoden elokuuhun asti.

Azevedon ero tulisi haastavaan aikaan, sillä WTO:n kyky ratkaista jäsenmaiden välisiä kiistoja on lamaantunut.

Yhdysvallat jätti joulukuussa nimittämättä kaksi tuomaria WTO:n riidanratkaisuelimeen, ja sen jälkeen WTO:n sääntöjen valvonta vaikeutui olennaisesti.

Yhdysvallat on estänyt uusien tuomareiden nimityksiä riidanratkaisuelimeen jo vuosien ajan. WTO:n päätökset vaativat yksimielisiä ratkaisuja.

WTO ei ole saanut aikaan uusia, merkittäviä kauppaa koskevia päätöksiä sitten Dohan kokouksen epäonnistumisen vuonna 2015.

Viime vuosina Yhdysvallat, Japani ja EU ovat pyrkineet puskemaan WTO:ssa isoja muutoksia. Niiden toiveissa on, että WTO ottaisi paremmin huomioon Kiinan vahvistuneen aseman ja sen seuraukset maailmankaupassa.

Reutersin haastattelema St. Gallenin yliopiston professori Simon Evenett arvioi, että seuraavan pääjohtajan pitäisi pystyä yhdistämään järjestö.

”Hänellä pitää olla valmiiksi painoarvoa merkittävimmissä jäsenmaissa.”