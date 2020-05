San Mateossa, Kaliforniassa on aikainen aamu ja suomalaisen kasvuyrityksen Meru Healthin toimitusjohtaja ja perustaja Kristian Ranta vastaa videopuheluun työhuoneestaan piilaaksolaisen talon alakerrasta.

Ranta on hyvällä tuulella: hänen yrityksensä on onnistunut keräämään 7,5 miljoonan euron pääomasijoituksen.

Meru Health kehittää etäterapiaohjelmaa masennuksen, ahdistuksen ja työuupumuksen hoitoon. Ohjelmaan kuuluu jatkuva henkilökohtaisen terapeutin tuki sekä älypuhelimen avulla tehtävät harjoitukset.

Miten Meru Health onnistui keräämään sijoituksen koronakriisin keskellä?

”Meillä on ollut kasvu päällä Yhdysvalloissa jo vuodesta 2019 lähtien. Olimme siis jo hyvässä vauhdissa rahoituskierroksen kanssa kun koronakriisi iski”, Ranta sanoo.

Rahoituskierros on Meru Healthille niin sanottu A-rahoituskierros: se tarkoittaa sitä, että pääomasijoittajat uskovat, että yrityksellä on jo hyvät kehittymismahdollisuudet. Sijoittajat uskovat, että tuote toimii ja sillä on selkeä asiakaskunta.

Meru Health on perustettu vuonna 2016 ja aikaisemmin yritys on kerännyt 4,8 miljoonaa euroa riskisijoituspääomaa sijoittajilta.

Meru Healthin uusimman rahoituskierroksen takana on maineikkaita nimiä: yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Foundry Group, ohjelmistoyhtiö Slack, sijoitusyhtiö Bold Capital ja yrityskiihdyttämö Y Combinator.

”Tutustuimme Brad Feldiin ja Foundry Groupiin alunperin 2019 loppuvuodesta Freestyle Capitalin kautta, joka on sijoittanut meihin aiemmin. Alkuvuodesta keskustelut etenivät vauhdilla ja saimme sovittua rahoituksen ehdoista”, Ranta kertoo.

Brad Feld on yhdysvaltalainen yrittäjä ja sijoittaja ja yksi Foundry Groupin perustajista. Hän on myös yksi Techstarsin perustajista: Techstars on yhdysvaltalainen yrityskiihdyttämö.

Ranta arvioi, että koronakriisi voi vaikuttaa mielenterveyteen ja siksi myös Meru Healthin palvelulle on tarvetta.

”Olemme nähneet selvästi potilaidemme keskuudessa että ahdistus ja pelko ovat lisääntyneet verrattuna koronakriisiä edeltäneeseen aikaan. Ahdistus ja stressi vaikuttavat myös muiden mielenterveyden ongelmien lisääntymiseen kuten masennukseen”, Ranta sanoo.

Liikkumisrajoitukset ovat estäneet monia ihmisiä käymästä perinteisessä terapiassa tai lääkärillä.

”Tämän johdosta olemme saaneet uusia asiakkaita ja paljon uusia yhteydenottoja.”, Ranta kertoo.

Meru Healthin ja perustajien tavoitteet ovat nyt kasvun suhteen korkealla. Yrityksen muita perustajia ovat operatiivinen johtaja Riku Lindholm ja teknologiajohtaja Albert Nazander.

”Käytämme sijoituksen Yhdysvalloissa ja Euroopassa kasvamiseen. Toimimme nyt 14. osavaltiossa Yhdysvalloissa ja tavoitteenamme on laajentua useisiin uusiin osavaltioihin vielä 2020 aikana. Tämän lisäksi satsaamme kliiniseen tutkimukseen sekä tuotekehitykseen. Tuotekehityksemme on pääosin Helsingissä, Maria 01:n tiloissa”, Ranta sanoo.

HS on aikaisemmin uutisoinut Suomen Mielenterveysseuran (Mieli ry), Me-säätiön ja Meru Healthin tutkimusyhteistyöstä, jossa testiryhmä kokeili Meru Healthin terapiaohjelmaa.

Mieli ry:n Satu Sutelainen arvioi nyt, että yhteistyön tulokset olivat hyviä, potilaiden profiilista riippuen.

”Sellaiset terapiaohjelman testaajat hyötyivät merkittävästi etäterapiasta, joilla oli voimavaroja tehdä tehtäviä ja paneutua hoitoon. Jos voimavarat eivät riitä, silloin hyötyä ei välttämättä ole ja tehtävien ja vastaanottojen määrän voi kokea kuormittavaksi”, Sutelainen sanoo.

Sutelaisen mukaan monissa tapauksissa verkkoterapia voi olla jopa yhtä tehokasta kuin kasvokkain tapahtuva terapia.

”Masennuksen hoidossa verkkoterapiasta on todella hyviä tuloksia. Verkkoterapiasta on saatu ihan yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkaisesta terapiasta.”

Rannalla on jatkon kannalta monia toiveita: erityisesti hän haluaa keskittyä tieteellisen tutkimuksen kehittämiseen. Toiveena on myös tehdä yhteistyötä yhdysvaltalaisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

”Haluamme saada seuraavan vuoden aikana pari tärkeää kaksoiskenttätutkimusta julkaistua. Ne ovat lääketieteellisen tutkimuksen kivijalkoja”, Ranta sanoo.

”Olisi myös hienoa laajentua Euroopassa sekä aloittaa yhteistyö usean merkittävän yhdysvaltalaisen vakuutusyhtiön kanssa. Olemme pian julkaisemassa ensimmäisen tällaisen yhteistyösopimuksen”, Ranta lupaa.