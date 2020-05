Korkeavuorenkadulla Helsingin Ullanlinnassa on sateisena perjantaiaamuna hiljaista. Tavallisesti ihmiset tekisivät lähtöä työpaikoilleen, mutta moni on nyt etätöissä.

Vauraalla asuinalueella on paljon viehättäviä kivijalkaliikkeitä. Kaikilla niistä ei ole mennyt koronavirusepidemian aikaan huonosti. Kukkakauppa Ölanderin kauppias Charlotta Widén on ollut suorastaan yllättynyt siitä, miten hyvin kauppa on käynyt kriisiaikanakin.

”Paikan päällä on käynyt vähemmän asiakkaita kuin tavallisesti, mutta kukkia on tilattu puhelimella ja nettikaupan välityksellä kotiin tai lähetetty kukkatervehdyksenä huomattavasti enemmän kuin tavallisesti”, Widén kertoo.

Widén on huomannut, että ihmiset ovat lähettäneet esimerkiksi äitienpäivänä tavallista isompia kimppuja, kun he eivät ole päässeet itse onnittelemaan sukulaisia.

Widénin liikevaihto on kasvanut alkuvuoden aikana. Osin siihen on vaikuttanut myös liikkeen laajentaminen helmikuussa.

”Kukkakauppa-alalla olen valitettavasti kuitenkin poikkeus. Minulla oli olemassa toimiva nettikauppa, ja tämä on erittäin hyvä sijainti. Erityisesti kauppakeskuksissa kukkakauppiailla on mennyt todella huonosti.”

Palvelukaupan romahdus on ollut julma.

Koronaviruksen leviäminen Suomeen maaliskuun puolivälissä oli palvelualoille katastrofi. Moni hoitoalan yrittäjä, kahvilanpitäjä, kampaaja ja vaatekauppias menetti hetkessä lähes koko asiakaskuntansa, kun ihmiset eristivät itsensä hallituksen kehotuksesta.

Jälki on ollut julmaa. Nordea-pankin asiakkaiden korttiostoista keräämät luvut näyttävät, miten eri alojen ostot ovat vähentyneet verrattuna vuoden alun normaaliviikkoon.

Viime päivinä on kuitenkin alkanut kuulua ja näkyä merkkejä käyttäytymisen muuttumisesta. Moni tuttava on käynyt kampaajalla, ehkä ostanut uuden vaatteenkin.

Tilastot tavoittavat muutoksen jälkijunassa. Siksi HS:n toimittaja ja kuvaaja kävivät perjantaina kaupungilla katsomassa, miltä palveluelinkeinoissa oikeasti näyttää. Kierroksen perusteella voi sanoa, että palvelualalla yritysten kohtalo näyttää riippuvan ainakin sijainnista ja toimialasta.

Artesaanileipomo Gateaun ovella Korkeavuorenkadulla käy perjantaiaamuna tasainen virta asiakkaita. Leipomon myynti ei ole kärsinyt koronavirusepidemiasta lainkaan.

”Pikemminkin päinvastoin. Olen ollut yllättynyt siitä, miten paljon asiakkaita on riittänyt koko ajan”, myymälävastaava Kia Kiiski kertoo.

Kun ihmiset ovat olleet paljon kotona, herkulliset leivät ja kahvipullat ovat maistuneet. Yleisesti ottaen ala on silti kärsinyt rajusti. Leipuriliiton mukaan huhtikuussa alan yritysten liikevaihto keskimäärin puolittui.

Partureiden ja kampaamoiden asiakkaat ovat palaamassa.

Korkeavuorenkadulla olevassa kampaamossakin näyttää olevan kolme asiakasta yhtä aikaa. Omistaja ei halua antaa haastattelua.

Ankarasti epidemiasta ovat kärsineet myös kampaamot ja erilaiset hoitoalan yrittäjät. Kun palvelu vaatii lähikontaktia, moni asiakas on jäänyt kotiin kasvattamaan koronapartaa tai -tukkaa. Usean kampaamoyrittäjän mukaan tilanne on kohentunut tällä viikolla.

Artesaanileipomon ovi kävi tasaiseen tahtiin perjantaiaamuna Helsingin Korkeavuorenkadulla. Kuva: Kalle Koponen / HS

”Vielä kaksi viikkoa sitten oli ihan kuollutta, mutta viime viikolla alkoi tulla vähitellen asiakkaita. Ja tällä viikolla on nähty, että ihan selvästi on tapahtunut joku muutos. Tänään puhelin on soinut harvinaisen paljon, ja ensi viikolla meillä on jo aika hyvä tilanne”, rautatieaseman lähellä toimivan Salon Sensitive -kampaamon omistaja Rauni Ahonen kertoo.

Ahosen mukaan näkyy, että osa ihmisistä on palaamassa etätöistä työpaikalle.

”Se vaikuttaa. Ja moni on myös sanonut, ettei kerta kaikkiaan kestä enää leikkaamattomia hiuksia”, Ahonen sanoo.

Viime syksynä ovensa avanneessa kauppakeskus Triplassa Pasilassa on aamupäivällä unelias tunnelma. Täällä ei näytä siltä, että kysyntä olisi piristymässä. Kauppakeskuksen valttina piti olla sijainti liikenteen tärkeässä solmukohdassa. Nyt siitä ei ole paljon hyötyä.

Pasilan asema on Triplan sisällä, mutta tavallisesti väkeä kuhiseva asemakin on hiljainen.

Kampaaja Katja Ekroth värjäsi asiakkaan hiuksia Salon Sensitivessä. Tällä viikolla asiakkaita on taas alkanut näkyä. Kuva: Kalle Koponen / HS

Suuri osa liikkeistä on kokonaan suljettuna tai aukeaa vasta myöhemmin päivällä. Asiakkaita ei juuri ole.

Parturiliike Beardparkissa Luqman Hama Amin leikkaa Ngo Binhin tukkaa. Tavallisesti liikkeessä tekee töitä kolme parturia. Nyt Hama Amin on töissä yksin. Parturiyrityksellä on toinen liike Kalliossa ja siksi jo paljon kanta-asiakkaita. Heitä on riittänyt kriisin aikanakin.

”Nyt on ollut muutenkin jo vähän vilkkaampaa, kun jotkut kauppakeskuksen liikkeet ovat avanneet. Odotan, että kesäkuun alussa muutkin avaavat”, Hama Amin sanoo.

Ostoskeskus Triplan ravintolamaailma on edelleen tyhjillään. Muutenkin kauppakeskuksessa oli vielä hiljaista. Kuva: Kalle Koponen / HS

NP housukaupassa Riitta-Leena Salminen oikoo näytillä olevia housupinoja. Yhtään asiakasta ei näy. Liike avasi ovensa maanantaina yli kuukauden tauon jälkeen.

”Sen jälkeen, kun poikkeustila julistettiin, asiakkaat hävisivät kokonaan. Suljimme yhdeksän kymmenestä myymälästä”, NP housukaupan brändijohtaja Anne Rosendahl kertoo puhelimitse.

Päivämyynti on Rosendahlin mukaan yhä kaukana viime vuoden luvuista, mutta pikku hiljaa asiakkaita on alkanut tulla.

”Verkkokauppa on kasvanut tänä aikana paljon, mutta se ei kuitenkaan ole korvannut myymälöitä. Jos tätä haluaa katsoa positiivisesti, niin tämä aika on pakottanut kehittämään toimintatapoja. Sitä olemme tehneet koko ajan.”

Parturi Luqman Hama Amin leikkasi Ngo Binhin hiuksia perjantaina Pasilan Triplassa. Kuva: Kalle Koponen / HS

Kolmasosan taloustilanne on säilynyt ennallaan.

Vähittäiskaupan myynti romahti kymmeniä prosentteja maaliskuun lopulta alkaen. Nordean korttidatan perusteella pientä piristymistä alkoi näkyä huhtikuun lopun tienoilla.

Vaikka moni on lomautettuna, suomalaisten taloustilanne ei yleisesti ottaen ole heikentynyt vielä merkittävästi. S-pankin viime viikolla teettämän kyselytutkimuksen mukaan kolmasosa suomalaisista kertoo taloustilanteensa säilyneen ennallaan. Vajaa viidesosa kertoo sen jopa kohentuneen, koska kulutus on vähentynyt.

Etätyöläisillä työmatkojen, työpaikkaruokailujen ja ravintolakäyntien jääminen pois säästää pitkän pennin joka kuukausi.

Pankkialan mukaan jo 180 000 ihmistä on myös hakenut asuntolainaansa lyhennysvapaata. Sekin kasvattaa käytettävissä olevia tuloja. On siis hyvinkin mahdollista, että kun kulutus käynnistyy, se voi lähteä hyvään vauhtiin.

NP housukaupan myyjä Riitta-Leena Salminen kohensi housupinoja. Yhtään asiakasta ei näy. Kuva: Kalle Koponen / HS

Vähittäiskaupassa kaksi alaa ovat menestyneet hyvin koko kriisin ajan: ruokakauppa ja rautakauppa. Esimerkiksi Keskon ruokamyynti oli huhtikuussa 11,4 prosenttia suurempaa kuin vuosi sitten. Suomalaiset ovat myös innostuneet remontoimaan ja rakentamaan. Keskon rauta- ja tekninen kauppa kasvoi lähes seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Kun monilla koko perhe on ollut kotona, ruokaa on ostettu kaupasta niin paljon, että ajoittain tavarasta on ollut kaupoissa pulaa.

”Nyt on jopa tavallista vilkkaampaa”

Vantaalla kauppakeskus Jumbon ruokakaupoissa on vilkasta perjantaina puolen päivän aikaan. Paljon väkeä liikkuu myös pääkerroksessa, jossa on erikoisliikkeitä.

”En tiedä johtuuko se lomautuksista vai mistä, mutta sanoisin, että täällä on nyt vilkkaampaa kuin normaalina perjantaina tähän aikaan”, kenkäkauppa Skopunktenin myymäläpäällikkö Sanna Pasanen sanoo.

Jarmo Jussila kävi perjantaina puolisonsa Raijan kanssa rautakauppa K-rauta 75:ssä. Pariskunta on noudattanut tiukasti koronaohjeitä, ja käynyt ruokakaupassakin kerran kahdessa viikossa, tyypillisesti tiistai-aamuisin. Kuva: Kalle Koponen / HS

Moni liike on silti yhä kiinni. Flamingon puolella, jossa on ravintoloita, elokuvateattereita ja muita viihdepalveluja, on kuollutta.

Jumbon puolella ravintoloista vain Picnic-kahvila näyttää olevan auki. Sen tiskillä täytetyt patongit tekevät kauppansa.

Lähistöllä asuvat Daniela Mirabella, tytär Isabella ja vielä nimetön poikavauva ovat lähteneet liikkeelle ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.

”Pienen vauvan kanssa ja muutenkin on halunnut olla varovainen”, Daniela Mirabella sanoo.

Mirabellan perheessä on turvauduttu kriisin aikana tavallista useammin noutoruokaan.

”Isabellakaan ei ole ollut hoidossa, niin kotona on ollut kädet täynnä tekemistä. Mutta nyt meidän täytyy lähteä syömään ja imettämään.”

Vauva ilmoittaa kaukalostaan äänekkäästi, että haastattelun on aika päättyä.

Kauppakeskus Jumbossa on kenkäkaupan myymäläpäällikön Sanna Pasasen mukaan ollut paljon asiakkaita. Kuva: Kalle Koponen / HS