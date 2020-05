Finnair on mahdollisesti lopettamassa lennot muun muassa Kajaanin lentoasemalle. Kuva: Teemu Salonen / Lehtikuva

Lentoyhtiö Finnair saattaa lopettaa ensi kevääseen asti lentämisen kokonaan useille kotimaisille lentoasemille, kertoo Yle omien tietojensa pohjalta.

Ylen tietojen mukaan päätös koskee lentoja Jyväskylään, Joensuuhun, Kemi-Tornioon, Kajaaniin ja Kokkola-Pietarsaareen.

Yle kertoo, että lentoliikenne näillä asemilla on ollut maaliskuusta alkaen jäissä koronaviruksen aiheuttaman epidemian seurauksena, mutta reitit kyseisille asemille ovat myös Finnairin heikoimmin tuottavia. Ylen mukaan on mahdollista, että lennot näillä kentillä eivät jatku lainkaan.

Yhtiö ei kommentoinut reittien lakkautusuhkaa Ylelle. Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist vastasi HS:lle, että yhtiö ei ole julkaissut tulevaa liikennöintiohjelmaansa eikä kommentoi huhuja.

Finnair julkistaa mediatietojen mukaan maanantaina uudet lentoaikataulut, jotka ovat voimassa tämän vuoden heinäkuusta maaliskuuhun 2021.

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen kertoo, että hänellä ei ole vielä tietoa lentojen kohtalosta.

Hänen mukaansa Finnair on kutsunut huomenna maanantaina koolle palaverin, jossa on määrä kertoa asiasta jotain. Tolosen tietojen mukaan tapaamiseen on kutsuttu mukaan myös muiden kaupunkien johtoa.

”Toivomme tietenkin, että kyseessä olisi vain määräaikainen lentojen loppuminen tai supistaminen, ei kokonaan lakkauttaminen. Pakko vain odottaa huomiseen.”

Tolosen mukaan lentojen loppuminen kokonaan vaikuttaisi esimerkiksi Kajaanin naapurikunnassa Sotkamossa sijaitsevan laskettelukeskus Vuokatin matkailuun.

”Jos ne olisivat kokonaan loppumassa, aloitamme rummutuksen omistajaohjaukseen päin. Emme tule sitä pään nyökkäyksellä hyväksymään.”

Tolosen mukaan tällöin vaihtoehtona tulisi pohtia esimerkiksi korvaavan lentoyhtiön löytymistä reitille.

Maanantain palaverista kertoi ensimmäisenä Kainuun Sanomat.

Keskustan torniolainen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni tuomitsi Twitterissä ajatuksen reittien lakkaamisesta kokonaan. Kulmunin mukaan yhteyksiä on syytä palauttaa mahdollisimman pian, kun koronatilanne sen sallii.

”Kaikkinainen spekulaatio maan sisäisten reittien kokonaan lakkaamisesta kannattaa lopettaa ennen edes sen alkamista”, Kulmuni kirjoitti.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen vaati tiedotteessa kotimaan lentoreittien pikaista palauttamista ja toivoi valtion ja Finnairin keskustelevan vielä lentojen priorisoinneista.

”Valtion enemmistöomisteisen Finnairin on kannettava vastuunsa maakuntien elinvoimasta. Tämän kaltaisten ratkaisujen suurimmat kärsijät ovat vientiteollisuus ja matkailu”, Honkonen arvioi.

Myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen suhtautui ajatukseen kielteisesti.

”Jos Finnair toteuttaa nämä aikomukset, se on hirveä isku maakuntien elinvoimalle ja yrittäjyydelle – ja outo kiitos siitä, että veronmaksajia tarvitaan yrityksen pelastamiseen”, Pentikäinen kirjoitti.

Ylen tietojen mukaan Finnair aikoo heinäkuusta alkaen portaittain lisätä liikennettä kotimaan reiteillä. Koronapandemian puhkaiseman kysynnän vuoksi yhtiö on kevään aikana lentänyt kotimaan reiteillä harvennetusti tai ei lainkaan.

Muiden lentoyhtiöiden tavoin Finnairin toiminta on kärsinyt merkittävästi, kun koronapandemia on romahduttanut matkustajamäärät. Finnairin mukaan sillä oli huhtikuussa kotimaan reittiliikenteessä 2400 matkustajaa, mikä oli lähes 99 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaa aikaan.

Useissa maissa on myös nähty tukijärjestelyjä vaikeuksiin ajautuneille yhtiöille. Suomessa valtio on toistaiseksi sitoutunut tukemaan Finnairia enintään 700 miljoonalla eurolla. Summa sisältää osallistumisen yhtiön kaavailemaan 500 miljoonan euron osakeantiin sekä muita mahdollisia pääomitusjärjestelyjä.

Finnair suunnittelee merkintäoikeusantia, koska sen pääomat ovat vähentyneet koronakriisin aikana.

Suomen valtion osuus Finnairin osakkeista ja äänistä on tällä hetkellä 55,8 prosenttia.