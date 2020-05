Koronavirus voi aiheuttaa Yhdysvaltain taloudelle 20–30 prosentin romahduksen toisella vuosineljänneksellä, arvioi Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja JeromePowell.

Powell myös odottaa työttömyyden nousevan pahimmillaan 20–25 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten 1930-luvun laman. Hän kuitenkin uskoo, että ennennäkemättömästä romahduksesta huolimatta Yhdysvallat välttää laman, ja talous lähtee nousuun jo kolmannella neljänneksellä.

”Tässä kesäkuussa päättyvän neljänneksen lukemat ovat hyvin, hyvin pahoja. Taloudellisessa toimeliaisuudessa tulee iso pudotus, ja työttömyys kasvaa paljon”, Powell sanoi CBS:n 60 Minutes -ohjelmassa sunnuntaina.

Hän uskoi kuitenkin talouden palaavan nopeasti kasvu-uralle, kun rajoituksia Yhdysvalloissa puretaan vähitellen.

”Mielestäni on hyvä mahdollisuus sille”, että kolmannella neljänneksellä talous kasvaa.

Powell arvioi silti, ettei talous palaa pandemiaa edeltäneeseen tilaan ennen kuin koronavirusta vastaan on kehitetty rokote. Hän korosti kuluttajien käyttäytymisen merkitystä.

”Jotta talous toipuisi, ihmisten luottamuksen pitää palautua, ja sitä varten saatetaan joutua odottamaan rokotetta.”

Fed on pyrkinyt lievittämään koronaviruksen aiheuttamaa talouskriisiä pumppaamalla talouteen biljoonia dollareita. Powellin mukaan keskuspankki on valmis tekemään enemmänkin talouden elpymisen edistämiseksi, mutta korosti että valtion pitää käyttää enemmän rahaa ihmisten ja yritysten tukemiseksi. Tähän mennessä Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt jo lähes kolmen biljoonan dollarin arvosta elvytyspaketteja.

”Jos annamme ihmisten olla ilman töitä pitkän aikaa, jos annamme suuren määrän yritysten kaatua tarpeettomasti, talouteen tulee pitkäaikaista vauriota. Toipuminen on hitaampaa.”