Saksan keskuspankki arvioi maanantaina kuukausikatsauksessaan, että talouden elpyminen voi olla alkamassa vaiheittain kuluvan vuosineljänneksen aikana. Syynä ennustettuun elpymiseen on, että koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi määrättyjä rajoituksia on purettu.

Keskuspankki kuitenkin korostaa myös, että talouden romahdus on ollut hyvin laaja-alaista ja paluu talouden normaalin tilaan kestää vielä pitkään. Lisäksi keskuspankki painottaa, että ennuste talouden mahdollisesta elpymisestä on hyvin epävarma.

Perjantaina Saksan tilastokeskus kertoi, että kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote supistui tammi–maaliskuussa 2,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

Bruttokansantuote ei ole tilastokeskuksen mukaan koskaan vuonna 2008 kärjistyneen rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen supistunut yhtä voimakkaasti yhdellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2009 Saksan bruttokansantuote supistui tammi–maaliskuussa 4,7 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Saksa on Euroopan suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus koko maanosan talouteen. Saksa on myös Suomen suurin kauppakumppani.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi huhtikuun puolivälissä, että koronaviruspandemian taloudelliset vahingot ovat suurimpia euroalueella. IMF arvioi, että euroalueen talous supistuu tänä vuonna 7,5 prosenttia ja Saksan talous 7,0 prosenttia.