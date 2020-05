Voisiko miljonäärilomailijoista tulla Suomen matkailualan pelastaja koronakautena?

Näin uskoo luksusmatkanjärjestäjä Luxury Actionin perustaja ja toimitusjohtaja Janne Honkanen. Hän on toimittanut Suomen hallitukselle avoimen kirjeen, jossa hän vetoaa sallimaan luksusmatkailun mahdollisimman nopeasti.

”Esitys koskee niin sanottua privaattimatkailua eli luksusmatkailua, jossa käytetään yksityisiä terminaaleja ja lentokoneita. Lisäksi kun vuokrataan yksityistä huvilaa, niin ihmiskontakteja tulee minimaalisesti, jos ollenkaan”, Honkanen kertoo.

Honkasen mukaan valtaosa Luxury Actionin asiakkaista saapuu Suomeen yksityiskoneella. Yrityksen asiakaskuntaan on vuosien varrella kuulunut myös nimekkäitä hahmoja.

Joulukuussa 2017 intialainen superjulkkis, Bollywood-näyttelijä ja malli Anushka Sharma julkaisi Instagram-kuvapalvelussa valokuvan, jossa hän poseeraa aviomiehensä, krikettipelaaja Virat Kohlin vierellä lumisessa metsämaisemassa Rovaniemellä. Miljoonia reaktioita saaneessa kuvassa Virat Kohlilla on päässään Luxury Actionin logolla varustettu pipo.

Lue lisää: Intialaisen superjulkkiksen selfie hangessa Rovaniemellä on pieni jättipotti suomalaiselle matkailulle – tajutaanko sitä täällä tarpeeksi hyvin?

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen sanoo, ettei ehdotus vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Hän vetoaa siihen, että hallituksen rajoihin ja matkustukseen liittyvät päätökset on tehty terveyden suojelemiseksi ja epidemian torjumiseksi.

”Sinänsä yksityiskoneella voi matkustusrajoitusten puitteissa saapua Suomeen siinä missä muullakin kalustolla, jos matka on muuten linjassa hallituksen päätösten kanssa”, Parviainen kertoo HS:lle sähköpostitse.

Parviainen katsoo, että esityksen mukainen matkailu toteutuisi käytännössä ilman karanteenia.

”Nähdäkseni olisi myös kalteva pinta lähteä rakentamaan tarkkaan arvioituihin karanteeniohjeisiin ’ohituskaistaa’ tälle vapaa-ajan matkustamisen muodolle.”

Parviainen lisää, että rajapoliittisissa päätöksissä pyritään edistämään EU:n yhteisiä käytäntöjä.

”Niin sanottu luksusmatkailu ei ole noussut näissä keskusteluissa Suomen osalta esiin.”

Honkasen mukaan useampi Lapin kansanedustaja on kuitenkin ilmaissut tukensa esitykselle. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) kuvailee Honkasen esitystä asianmukaiseksi ja harkinnan arvoiseksi.

”Sanon yleisesti, että Lapissa on paljon tasokkaita paikkoja, joissa on hyvä varustetaso. Luksusmatkailu on hyvin pieni osa koko matkailua, mutta tällaisia matkailijoita on ollut viime vuosina enenevissä määrin”, Ojala-Niemelä toteaa.

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi sanoo, että luksusmatkailun salliminen voisi olla yksi keino lähteä liikkeelle Suomen ja Lapin matkailun avaamisessa.

”Tuen kaikkia konsteja, joilla saadaan matkailua avattua. Minusta pitäisi yrittää kaikkia reittejä, jos ei muuten saada matkailua edistettyä”, Lohi sanoo.

Lohen mukaan luksus- ja privaattimatkailulla on merkitystä useille lappilaisille yrityksille. Silti hän korostaa, että luksusmatkailun salliminen ei yksin pelasta Suomen tai Lapin matkailuelinkeinoa koronakriisissä.

Lue lisää: Lapin matkailuyritykset: Ahdingon syvyyttä ei ole ymmärretty

Business Finlandiin kuuluvan, matkailumarkkinointiin keskittyvän Visit Finlandin toimitusjohtaja Paavo Virkkunen sanoo, että luksusmatkailun avaaminen voisi olla yksi keino tukea matkailualaa ilman suoria yritystukia.

Luksusmatkailijoiden määrä Suomessa ei ole kovin suuri, toteaa Virkkunen. Silti yksittäisen luksusmatkailijan Suomeen jättämä rahamäärä voi olla merkittävä.

”Heidän ostovoimansa on todella suurta, ja heille on mahdollista räätälöidä tällaisia palveluja”, Virkkunen sanoo. Hän viittaa siihen, että privaattimatkailussa voidaan järjestää matka niin, ettei rikota epidemian rajoittamiseksi asetettuja sääntöjä.

Virkkunen korostaa esityksen merkitystä myös siinä tapauksessa, että koronakriisi pitkittyy.

”On tärkeää kehittää palveluja myös poikkeustilanteessa, josta ei tiedetä, kuinka pitkään tämä kestää”, Virkkunen sanoo.

Luxury Action teki huhtikuussa 2019 päättyneellä tilikaudella 5,2 miljoonan euron liikevaihdolla yli miljoonan euron liikevoiton.

Honkasen mukaan miltei koko liikevaihto perustuu ulkomaisiin matkailijoihin. Noin 70 prosenttia Lapin matkailualan yrityksistä saa ulkomaisilta asiakkailta yli puolet liikevaihdostaan, ilmeni Lapin kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liiton LME:n huhti–toukokuun vaihteessa tehdystä kyselystä.