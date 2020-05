Osakkeet kallistuvat eri puolilla maailmaa, koska koronavirustautia vastaan kehitetystä rokotteesta on saatu myönteisiä koetuloksia ja tartuntojen hillitsemiseksi määrättyjä rajoituksia on purettu.

Yhdysvaltojen suurin osakeindeksi S&P 500 vahvistui maanantaina puoli tuntia kaupankäynnin alkamisen jälkeen 2,9 prosenttia. Euroopassa Frankfurtin pörssin yleisindeksi vahvistui 4,2 prosenttia ja Lontoon pörssin yleisindeksi 3,4 prosenttia.

Verraten pienessä Helsingin pörssissä yleisindeksi vahvistui hieman ennen kello 17 runsaat kolme prosenttia.

Yhdysvaltalainen biotekniikan yhtiö Moderna ilmoitti maanantaina, että sen kehittämä mahdollinen rokote koronavirustautia vastaan on saanut alustavissa kokeissa myönteisiä tuloksia. Moderna on ensimmäinen yhdysvaltalainen yhtiö, jonka rokotetta on testattu ihmisillä.

Valtioiden määräämien rajoitteiden purkaminen on todennäköisesti toinen merkittävä syy, miksi osakkeet kallistuvat. Saksan keskuspankki arvioi maanantaina, että talouden elpyminen saattaa alkaa vaiheittain kuluvan vuosineljänneksen aikana.

Kuluvan vuoden aikana osakkeet ovat kuitenkin halventuneet tuntuvasti, koska koronaviruspandemia on aiheuttanut talouteen erittäin suuria vahinkoja. Yhdysvaltainen osakeindeksi S&P 500 on heikentynyt vuoden alusta kymmenen prosenttia.