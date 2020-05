Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 6 prosenttia, ja se kääntyy ensi vuonna 3,5 prosentin nousuun. Näin laskevat finanssiryhmä OP:n ekonomistit.

”Toinen vuosineljännes on pohjanoteeraus, heinä–lokakuussa kansantuote on jo tätä suurempi. Nousu lähtee liikkeelle vaiheittain. Yksityinen kulutus on jo alkanut piristyä, mutta viennin pohjakosketus on edessä vasta syksyllä”, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo tiedotteessa.

Yksityisen kulutuksen kehitystä finanssiryhmä arvioi maksukorttien tapahtumista kertyvien tietojen perusteella.

Ennuste mukailee maaliskuussa laadittujen skenaarioiden synkintä käyrää tälle vuodelle. Se perustuu arvioon, jossa koronaviruspandemiasta juontuvia rajoitustoimia puretaan vähitellen, mutta jossa viruksen ja sen leviämisen uhka painaa taloutta myös ensi vuonna.

OP ennustaa, että maailmankauppa supistuu tänä vuonna neljä kertaa enemmän kuin bruttokansantuote.

Suomen vientiin koronaviruskriisi iskee viiveellä. Vientivetoinen talous ei ole yhtä altis koronaviruksen aiheuttamalle välittömälle kriisille, mutta toisaalta toipuminen on hitaampaa kuin rakenteeltaan toisenlaisissa talouksissa, OP arvioi.

Finanssiryhmän arvion mukaan Suomen vienti supistuu tänä vuonna 11,5 prosenttia, kun taas ensi vuodelle OP povaa 8 prosentin kasvua.

Viiveellä vaikutukset heijastuvat myös työttömyyteen. Ekonomistit laskevat Suomen työttömyysasteen olevan tänä vuonna 8,5 prosenttia ja ensi vuonna 9 prosenttia.

”Julkinen alijäämä kasvaa tänä vuonna lähes 20 miljardiin euroon. Ensi vuonna taloutta elvytetään julkisin varoin, ja työttömyystilanne on keskimäärin heikompi. Arvioimme, että vaje on jokseenkin yhtä suuri myös ensi vuonna, jolloin julkinen velka nousee 74,5 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen”, Heiskanen arvioi tiedotteessa.

Keskuspankkien mittavat tukitoimet kriisin keskellä ovat estäneet finanssikriisin syntymisen, OP katsoo. Samalla valtioiden velkakirjojen massiiviset ostot ovat mahdollistaneet sen, että julkiset taloudet ovat voineet velkaantua kriisin keskellä.

Kun raha- ja finanssipolitiikka nivoutuvat yhteen entistä tiukemmin, seurauksena voi olla kärjistyviä poliittisia ongelmia etenkin euroalueella, OP arvioi.

Vaikka keskuspankkien toimet ovat painaneet pitkät ja lyhyet korot nollaan, monien suomalaisten asuntolainojen viitekorkona toimivat euribor-korot ovat nousseet. Tämä johtuu siitä, että pankkien odotetaan tekevän luottotappioita. Tästä huolimatta euribor-korot ovat olleet pysytelleet negatiivisina, eikä OP odota niiden enää nousevan merkittävästi. Poikkeuksena ovat 12 kuukauden euribor-korot, joissa tänä vuonna saatetaan nähdä jopa positiivisia arvoja, finanssiryhmä arvioi.