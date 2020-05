Lentoliikenteen odotetaan kesällä jälleen vilkastuvan. Esimerkiksi Finnair kertoi maanantaina aloittavansa kesällä uudelleen kaukolennot Euroopan ja Aasian kohteisiin. Lentomatkustamiseen on kuitenkin tullut ja tulee yhä lisää uusia ohjeita koronavirus­pandemian takia. Ohjeissa ja säännöissä on myös suuria maa- ja lentoyhtiökohtaisia eroja, sillä mitään yhteistä linjaa ei ole.

Lisäksi eri maiden määräykset vaihtelevat: joissain maissa on tehty säännöksiä, jotka koskevat maan kansallisia lentoyhtiöitä, kun taas jossain maissa säännökset koskevat kaikkia yhtiöitä.

Alalle toivotaankin selkeämpiä linjauksia. Jopa vuonna 2001 New Yorkin World Trade Centerin kaksoistorneihin tehdyt iskut on otettu esille.

”Ihmiset ymmärsivät globaalisti turvallisuusmääräykset, jotka tulivat syyskuun 11. terrori-iskujen jälkeen. Haluaisimme nähdä samantyyppisen yhtenäistämisen käytännöissä”, sanoo Boeing-lentoyhtiön varapääjohtaja Mike Delaney uutistoimisto Reutersille.

Yksi yhteinen sääntö alkaa olla lähes kaikissa maissa ja kaikilla lentoyhtiöillä: kasvomaskipakko. Finnair otti sen käyttöön 18. toukokuuta ja lukuisat yhtiöt jo aiemmin. Myös Euroopan komission 13. toukokuuta antamassa ohjeistuksessa suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikessa joukkoliikenteessä.

Kasvomaskisuositus koskee yleensä myös lentokenttä­terminaaleissa liikkumista.

Yhdysvalloissa ei ole hallituksen linjausta, mutta suurimmilla lentoyhtiöillä on kasvomaskipakko.

Poikkeuksiakin on: esimerkiksi Japanissa maskin käyttö lennoilla ei ole pakollista muilla kuin henkilökuntaan kuuluvilla.

Kiistanalaisempi asia on matkustajien määrä koneissa. Yhtenä vaatimuksena on ollut jättää rivien keskimmäinen paikka tyhjäksi, jolloin etäisyys kanssamatkustajaan kasvaisi ja koneen täyttöaste putoaisi 67 prosenttiin.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto Iata on ilmoittanut, että lentoyhtiöt eivät voi toimia kannattavasti tällaisella täyttöasteella ellei lippujen hintoja nosteta merkittävästi.

Esimerkiksi eurooppalaiset lentoyhtiöt vastustavat keskimmäisten paikkojen jättämistä tyhjäksi.

”Lentokone ei ole luonnollinen paikka sosiaalisen etäisyyden tekemiseen. Terveysriskejä täytyy vähentää muilla keinoilla. Kasvomaskit ovat tästä hyvä esimerkki”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner Reutersille.

Sen sijaan useissa Aasian maissa ja joillakin yhdysvaltalaisilla lentoyhtiöillä koneet lennetään ”puolityhjinä” eli vähintään keskimmäinen paikka on tyhjänä.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen Delta Air Lines on mennyt pidemmälle: turistiluokassa täyttöaste on 60 prosenttia ja bisnesluokassa 50 prosenttia. Käytäntö on voimassa ainakin heinäkuulle asti.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Delta Air Lines aikoo myös lisätä lentojen määrää, jotta kaikki matkustajat mahtuvat mukaan lennoille. Yhtiö uskoo, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan lentolipuistaan enemmän, jos he voivat olla varmoja turvallisuudesta.

Matkustajien lämpötilan mittaukset ovat myös tulleet pakollisiksi etenkin useissa Aasian maissa. Mittauksia tehdään muun muassa Kiinassa, Etelä-Koreassa, Qatarissa, Filippiineillä ja Indonesiassa, jossa lentohenkilökunnan pitää mitata matkustajien lämpötilat 30 minuuttia ennen koneen laskeutumista.

Myös useat yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt ovat ottaneet käyttöön matkustajien lämpötilan mittaukset.

Lisäksi lentomatkustamiseen sisältyy muita yksittäisiä ohjeita, kuten turvavälit lentokentillä, mahdollisimman vähän matkatavaroita matkustamoon ja liikkumisen minimointi koneessa.

Ruoan tarjoilussa on myös rajoituksia. Esimerkiksi Thaimaassa lennoilla ei tarjota ruokaa tai juomaa enää ollenkaan eikä omiakaan eväitä saa syödä. Jos terveyssyistä matkustaja tarvitsee vettä, lentohenkilökunta voi sitä antaa.

Joillain lentoyhtiöillä, kuten British Airwaysilla, on bisnesluokan houkuttimena ollut huippukokkien loihtimat ateriat, jotka on myös tarjoiltu näyttävästi. Nyt nekin on korvattu valmiiksi pakatuilla tuotteilla.