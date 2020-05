Ravintola Oivan yrittäjä Johanna Rönkkö on myynyt noutoruokaa koronarajoitusten aikana. Oivan lounas ja brunssi tarjoillaan normaalisti buffettina, joka ei ole kesäkuussakaan sallittua. Kuva: Mikko Suutarinen / HS

Ravintolat saavat avata ovensa asiakkaille jälleen maanantaina 1. kesäkuuta. Täysin vapaasti ruokaravintolat, kuppilat ja baarit eivät saa jatkaa toimintaansa, vaan aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajoitetaan.

Tiistaina julkistettujen hallituksen linjausten mukaisesti alkoholin myynti olisi mahdollista kello 22:een asti ja ravintolat voivat olla auki kello 23:een asti.

Alussa ravintolat voivat ottaa sisään puolet luvan mukaisesta asiakasmäärästään. Hallituksen mukaan asiakasmäärää voidaan lisätä, kun se on turvallista. Asiakaspaikkarajoite ei koske ravintoloiden ulkotiloja eli terasseja.

Tarkkoja metrimääriä asiakkaiden välille ei säädetä, mutta seurueita ja asiakkaita ei saa asettaa liian lähelle toisiaan.

HS kysyi ravintola-alan edustajilta, miltä päätökset kuulostavat ja miten sääntöihin aiotaan mukautua.

Manalaa ja St. Urho’s Pubia pyörittävän Bottan toimitusjohtaja Tomi Söderström olisi toivonut, että asiakaspaikkarajoitus olisi ollut alan etujärjestön Maran vaatimuksen mukainen. Mara esittää, että paikkarajoitus olisi 75 prosenttia luvan mukaisesta asiakasmäärästä.

Mara moitti hallituksen linjausta siitä, että asiakasmäärän rajoittaminen puoleen normaalista tarkoittaa, että toimintaa on erittäin vaikea saada kannattavaksi. Tämä johtuu siitä, että monet kulut, kuten vuokrat ja energiakulut, nousevat ravintolan avautuessa täysimääräisiksi.

”Positiivista on se, että terassien paikkamäärää ei rajoitettu. Saimme eilen kaupungilta hyväksynnän terassinlaajennukselle ja nyt siellä on 76 paikkaa”, Söderström sanoo.

Manalaa ja St Urho’s Pubia pyörittävän Bottan toimitusjohtaja Tomi Söderström haki kaupungilta lupaa terassilaajennukseen. Hallitus ei rajoita ravintoloiden ulkotilojen asiakasmääriä. Kuva: Mikko Suutarinen / HS

Vielä viime viikolla uumoiltiin, että anniskeluaika määrättäisiin päättymään jo kello 21. Söderström pitää tunnin lisäaikaa hyvänä, mutta toteaa, että anniskelua olisi voinut jatkaa pidempäänkin.

”Avaamme Manalan kesäkuussa, mutta St. Urho’s Pubia ei kannata avata vielä silloin iltamyynnin ja asiakaspaikkojen rajoittamisen takia”, Söderström sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että ravintolarajoituksia tarkastellaan jatkossa kahden viikon välein. Söderström toivoo, että myös St. Urho’s saataisiin auki juhannusviikolla, jos anniskeluaikaa pidennetään.

Södeströmin mukaan kesäkuussa avautuva Manala palaa toimintamalleihin, jotka otettiin käyttöön jo maaliskuussa. Siivousta on tehostettu, pöytiä on vähemmän ja lounasta ei tarjoilla noutopöydästä, koska ne on vielä kielletty.

Helsingin Kalliossa toimiva ravintola Oiva on ennen koronarajoituksia järjestänyt lounaat ja brunssit buffettina. Oivan yrittäjä Johanna Rönkkö sanoo, että ravintolan täytyy luoda täysin uusi toimintamalli.

”Meillä lounas ja brunssi on myyty buffasta ja olemme saaneet ne voitolliseksi. Uudet säännöt vaativat lisää henkilökuntaa ja volyymia katoaa. Kesä tulee olemaan todella vaikea”, Rönkkö sanoo.

Rönkön mukaan arkipäivien hiljaisia tunteja korvataan normaalisti viikonloppujen myöhäisillan myynnillä. Hallituksen anniskeluaikasäännöillä myöhäisillan myyntiä ei edelleenkään ole.

”Oli helpotus, että anniskelu sallittiin edes kello 22:een asti. Toki olisin toivonut, että sitä olisi voinut jatkaa vielä kello 24:ään saakka”, Rönkkö sanoo.

Rönkön mukaan päätös voi tosin johtaa siihen, että ihmiset kokoontuvat kesällä joukoittain puistoihin sen jälkeen, kun anniskelu ravintoloissa loppuu.

HOK-Elannon ravintoloiden aluejohtaja Satu Rytkönen sanoo, että hallituksen päätökset olivat isolta osin odotettuja. Nyt kun säännöt varmistuivat, ravintolat voivat käytännössä alkaa valmistautua avaukseen.

”Kiirettä pitää, mutta varmasti saamme tämän hoidettua. Itsestään selvää on, että ohjeistuksia noudatetaan vastuullisesti”, Rytkönen sanoo.

HOK-Elanto pyörittää lukuisia ravintoloita, pubeja ja kahviloita, kuten Mummotunnelia, Kaislaa, Amarilloa, Fafa’sia ja Kappelia. Rytkösen mukaan ravintoloiden noin 800 työntekijästä yhtäkään ei ole lomautettu, vaan heidät on siirretty kaupan puolelle töihin. Koska asiakaspaikkoja ja aukioloaikoja rajoitetaan, osa ravintoloiden työntekijöistä jatkaa työskentelyään kaupan puolen tehtävissä kesälläkin.

HOK-Elannon Mummotunneliin Helsingissä aletaan rakentaa terasseja, jotka aukeavat kesäkuussa. Kuva: Mikko Suutarinen / HS

”Tärkeänä ajurina on se, että asiakkaiden asiointi ja henkilökunnan työskentely on turvallista. Panostamme asiakasviestintään, henkilökunnan valmentamiseen ja turvaväleihin”, Rytkönen sanoo.

Rytkösen mukaan on vielä asioita, joita täytyy tarkentaa ennen avaamista. Esimerkiksi asiakaspaikkojen rajaaminen voidaan toteuttaa poistamalla tiloista pöytiä tai merkitsemällä osa pöydistä niin, että ne ovat pois käytöstä.

Helsingin keskustassa sijaitsevan ravintola Lasipalatsin toimitusjohtaja Joonas Keskinen kertoo, että Lasipalatsin terassien anniskelualue tuplaantuu kesäksi.

”Me ja naapuriterassi Dekki olemme saaneet tänään luvat tuplasti isommalle anniskelualueelle ja tuplatuille asiakaspaikkamäärille. Olemme yhdessä kiinteistön ja Dekin kanssa sopineet, että menemme samalla asiakaspaikkamäärällä kuin aiemmin, mutta tuplasti laajemmalla alueella”, Keskinen sanoo.

Lasipalatsin alueen terasseilla tulee olemaan reilut 500 asiakaspaikkaa kesä–heinäkuussa. Luvat on siis noin tuhanteen paikkaan. Keskinen sanoo, että ”maalaisjärki voitti” hallituksen päätöksessä olla rajoittamatta terassipaikkoja.

”Hallitus ei edellytä, että myös terassilla olisi puolet asiakaspaikoista, mutta haluamme huolehtia turvallisesta asiakaskokemuksesta”, Keskinen sanoo.

Ravintola Oraa pyörittävä Sasu Laukkonen aikoo jatkaa noutoruokakonseptien kehittämistä myös kesällä. Kuva: Mikko Suutarinen / HS

Michelin-ravintola Oraa Helsingissä pitävä keittiömestari Sasu Laukkonen kertoo, ettei aio avata ravintolan ovia illallisasiakkaille kesäkuussa. Sen sijaan hän aikoo jatkaa noutoruokakonseptien kehittämistä.

”Meillä on ravintolassa 18 asiakaspaikkaa, ja siitä puolet on yhdeksän. Kun lisäksi otetaan iltamyynti pois, niin fine dining -toiminnan pyörittäminen ei ole siinä tilanteessa kannattavaa”, Laukkonen kertoo.

Ora on kehittänyt poikkeusoloihin uuden toimintamallin, jossa se myy noutosushia ja Oran illallisbokseja. Ravintola on jopa palkannut yhden uuden työntekijän koronasulun vuoksi. Laukkonen näkee noutokonseptin tässä vaiheessa kannattavampana kuin ravintolan avaamisen normaalisti.

”Olemme tehneet neljän päivän sijaan viikossa kuutta pidempää päivää. Jos avaisimme rajoitusten mukaisesti, minun pitäisi lomauttaa normaalista neljän hengen tiimistä yksi tai kaksi ja irtisanoa työntekijä, jonka palkkasimme uutena”, Laukkonen sanoo.

Laukkonen uskoo, että noutotoiminnan laajentamiselle ja alkoholituotteiden noutomyynnin aloittamiselle on kysyntää. Koronaepidemia on edelleen päällä, ja monet saattavat karsastaa ravintoloissa käyntiä taudin pelossa.

Koko alan kannalta Laukkonen näkee hallituksen päätökset asianmukaisina.

”On järkevää aloittaa tiukemmalla rajauksella ja alkaa höllentää pikkuhiljaa”, Laukkonen sanoo.

Ravintola Oivan terassille tulee kesäksi 23 asiakaspaikkaa, kertoo yrittäjä Johanna Rönkkö. Kuva: Mikko Suutarinen / HS

Bottan Söderström ja Oivan Rönkkö korostavat, että koko alan täytyy nyt ottaa yhteiseksi tehtäväksi hoitaa ravintoloiden avaus sääntöjen mukaan.

”Todella toivon, että koko ravintolamaailma lähtee nyt Suomessa yhdessä vahvasti tekemään tämän oikein ja säännösten mukaan. Olen peruspositiivinen ihminen ja teen kaikkeni, että pysymme pinnalla”, Rönkkö sanoo.

”Asiakkaiden täytyy pitää myös huoli etäisyyksistä, ettei muutaman bissen jälkeen lähde niin sanotusti vieraisiin pöytiin”, Söderström toteaa.

Söderströmin mukaan osa yrityksen henkilökunnasta ei pääse palaamaan vielä töihin rajoitusten takia. Esimerkiksi Manalan keittiö on ollut aikaisemmin auki yökolmeen, mikä on iso ero tulevaan.

”Odotan innolla, että saamme asiakkaat takaisin ja henkilökuntaa töihin”, Söderström sanoo.