Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin varoitti tiistaina Yhdysvaltain senaattia, että maan talous ei välttämättä koskaan toivu täysin, jos osavaltiot jatkavat koronaviruksen takia tehtyjä rajoituksia vielä kuukausien ajan.

”Riskinä ovat pysyvät vauriot”, Mnuchin kertoi valiokunnan jäsenille.

Mnuchin ja Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell olivat tiistaina Yhdysvaltain senaatin pankkivaliokunnan kuultavina.

He kertoivat senaatille maan talouden olevan yhä hauraassa kunnossa ja yritysten ja kotitalouksien tarvitsevan edelleen tukea.

Valiokunta halusi tietää, mitä toimia Yhdysvaltain hallitus vielä suunnittelee koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin torjumiseksi. Yhdysvallat on käyttänyt eri toimiin tässä vaiheessa noin kolme biljoonaa eli noin tuhat miljardia dollaria.

Viime aikoina Yhdysvaltain hallitus on alkanut kääntää keskustelua talouden tukipaketeista siihen, että ennemminkin rajoituksia pitäisi purkaa, jotta talous pääsisi taas vauhtiin.

Valiokunnan republikaani- ja demokraattiedustajilla oli New York Timesin mukaan eri käsityksiä siitä, miten yhteiskuntaa pitäisi taas avata. Demokraattien ohiolaissenaattorin Sherrod Brownin mukaan työntekijöitä painostetaan nyt takaisin työpaikoilleen ennen kuin se on turvallista.

”Kuinka monen työntekijän pitää menettää henkensä sen eteen, että bruttokansantuote nousee puoli prosenttia?” Brown kysyi Mnuchinilta.

Yhdysvalloissa hallituksella on ollut kahdeksan viikon ohjelma, jolla pienille ja keskisuurille yrityksille on ohjattu edullista lainaa irtisanomisten välttämiseksi. Tälle noin 660 miljardin dollarin ohjelmalle on vaadittu jatkoa.

Suurimmille yrityksille ja paikallishallinnoille suunnatut tukiohjelmat ovat vasta alkamassa.

Myös Yhdysvalloissa on keskusteltu siitä, menevätkö tuet oikeaan osoitteeseen. Lähinnä kritiikki on kohdistunut siihen, pitäisikö tuki suunnata pörssiyritysten sijaan pienemmille yhtiöille. Valtiovarainministeriö antoi pörssiyrityksille maanantaihin asti aikaa päättää, jättävätkö ne niille myönnetyt tukilainat nostamatta siinä tapauksessa, että ovat saaneet rahoitusta muuta kautta.

Maanantaihin mennessä yritykset olivat palauttaneet noin 512 miljoonaa dollaria kaikkiaan 1,52 miljardin dollarin tukilainoista. Palauttaneiden joukossa on muun muassa ravintolaketjuja, kuten tunnettu hampurilaisyritys Shake Shack.

Jerome Powellin mukaan keskuspankki aikoo turvautua kaikkiin käytössään oleviin keinoihin tukeakseen taloutta. Hänen mukaansa keskuspankin toimet ovat silti vain yksi osa laajemmasta kokonaisuudesta.

Jerome Powell sanoi sunnuntaina olevan mahdollista, että työttömyys nousee korkeimmillaan 25 prosenttiin talouskasvun hyytyessä.

Myös Mnuchin kertoi senaattia varten kirjoittamassaan kirjallisessa lausunnossa, että vuoden toisen neljänneksen työttömyys tulee olemaan korkea, mutta tilanne helpottaa, kun koronavirusrajoitusten purkamisessa edistytään.

”Uskomme talouden kohentumiseen kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä”, Mnuchin arvioi.