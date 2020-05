Koronavirusepidemian aikana on vahvasti noussut esiin verkkokaupoissa asiointi, ja vahva uskomus siihen, että verkkokauppojen käyttö pysyy korkealla tasolla myös korona-ajan jälkeen. Esimerkiksi Kaupan liitto on todennut, että nyt tapahtuneesta verkkokaupan kasvusta on tulossa pysyvä ilmiö.

Tuore kuluttajatutkimus kertoo hieman toista: vain 11 prosenttia kuluttajista aikoo käyttää verkkokauppoja enemmän kuin ennen korona-ajan rajoituksia. Kotimaiselle verkkokaupalle kuluttajat ovat kuitenkin myönteisempiä: 23 prosenttia vastaajista aikoo ostaa enemmän kotimaisista verkkokaupoista.

Tämä kävi ilmi Jyväskylän yliopiston johtaman Digiconsumers-hankkeen tutkimuksessa, jossa selvitettiin koronavirusepidemiasta johtuvien rajoitusten vaikutusta kuluttajiin nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimus teetettiin kyselytutkimuksena 15.–24. huhtikuuta IRO Research oy:n kuluttajapaneelissa ja siihen osallistui tuhat 18–65-vuotiasta vastaajaa.

”Tulevaisuus on kiinnostava. Siinä näkyy se, että jos jostain [verkkokaupasta] ostetaan lisää, se on kotimainen verkkokauppa”, sanoo Digiconsumers-tutkimushankkeen johtaja, Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Wilska.

Vielä enemmän esille noussut asia on lähikaupat: niiden palveluja aiotaan käyttää enemmän kuin aiemmin. Näin vastasi yli 40 prosenttia kyselyyn osallistuneista. Naisilla prosenttiluku oli noin 43 ja miehillä 34. 55–64-vuotiailla luku oli lähes 50 prosenttia.

”Vahvasti näkyy myös se, että ihmiset kaipaavat fyysistä kauppatilaa”, Wilska toteaa.

Tämä myös nakertaa kiinnostusta verkko-ostamiseen.

Tutkimuksessa kysyttiin erikseen kiinalaisista verkkokaupoista ostamista. Vastaajista yli puolet sanoi välttävänsä jatkossa kiinalaisia verkkokauppoja.

”En ole kauhean toiveikas, että ihmiset kaikkoaisivat pitkällä tähtäimellä kiinalaisista verkkokaupoista, joista tilaaminen on eettisesti ja ekologisesti kestämätöntä touhua. Siinä raha ratkaisee. On todennäköistä, monien taloudellinen asema heikkenee, jolloin ostetaan sieltä, mistä saa halvimmalla”, Wilska toteaa.

Tähän liittyy myös se, että ylipäänsä etenkin pienituloiset aikovat tutkimukseen mukaan ostaa jatkossa vähemmän, koska he ovat huomanneet tulevansa toimeen vähemmällä.

Wilskan mukaan kyse on myös siitä, että koronakriisi ei kohtele ihmisiä tasapuolisesti. Hän kritisoi samassa veneessä -hokemaa.

”Eihän me olla. Se on hirveän tekopyhää keskustelua, että olisimme. Kuten kaikki lamat, tämäkin iskee eri lailla eri väestönosiin. Jos ei vahvasti panosteta nuoriin, se näkyy heidän tulotasossaan, kulutuskäyttäytymisessään ja hyvinvoinnissaan.”

Wilskan mielestä kaikki eivät ole samassa veneessä edes tarttuvan taudin suhteen. Hän ottaa esimerkiksi etätyöt.

”Kun puhutaan, että koko Suomi on etätöissä, puhutaan keskiluokan näkövinkkelistä. Tässä unohtuu suuri joukko ihmisiä, jotka eivät ihan oikeasti ole kotona suojassa. On siellä toki muun muassa lääkäreitä, mutta enimmäkseen he ovat pienituloisia, jotka ovat kaupoissa, siivoamassa ja niin edelleen.”

Tutkimus vahvistaa sen, että fyysisissä kaupoissa käynti on vähentynyt koronakriisin aikana ja verkko-ostaminen on hiukan kasvanut, mutta kasvu näkyy lähinnä elintarvikkeissa ja ravintola-annosten kotiinkuljetuksessa.

”Kokonaisuudessa näkyy lisäys, mutta että yksityinen, yksi kuluttaja olisi omasta mielestään hirveästi lisännyt verkko-ostamista, sitä ei ole”, Wilska sanoo.

”Ylipäätään ihmiset ovat ostaneet vähemmän, siis yhtään mitään.”

Hieman yli 40 prosenttia kuluttajista uskoi tulevaisuudessa ostavansa vähemmän tavaraa, koska he uskovat tulevansa toimeen vähemmälläkin. Vähemmän palveluja uskoi samasta syystä ostavansa vähän yli neljännes kuluttajista.