Tanska aikoo yli kolminkertaistaa merituulivoiman tuotantonsa uusilla tuulipuistoilla, joista toista varten rakennetaan tekosaari Pohjanmeren puolelle.

Toinen tuulipuistoista tulee Itämeren puolelle Bornholmin saarelle.

Tuulipuistot ovat tärkeä osa Tanskan sosiaalidemokraattisen hallituksen ilmastopolitiikkaa. Hallitus esitteli keskiviikkona tuulivoimaa koskevan suunnitelmansa, joka vaatii vielä maan parlamentin hyväksynnän.

Tanskan ilmasto- ja energiaministeri Dan Jørgensenin mukaan tuulivoimahankkeen kustannukset tulevat olemaan satoja miljardeja Tanskan kruunuja. Sata miljardia kruunua on noin 13 miljardia euroa. Jørgensenin mukaan yksityiset sijoittajat vastaavat suurimmasta osasta eikä valtion tukea tarvita kuin korkeintaan vähäisessä määrin.

”Realiteetti nykyisin on se, että merituulivoimaa rakennetaan useisiin paikkoihin maailmassa ilman valtion tukea, ja myös me lähdemme siitä”, Jørgensen sanoi uutistoimisto Reutersille.

Tuulivoimaa tuettiin voimakkaasti vielä 1990-luvulla. Merituulivoiman rakennuskustannukset ovat kymmenen vuoden aikana laskeneet noin 70 prosenttia.

Kummankin uuden tuulipuiston tuulivoimakapasiteetti on ainakin kaksi gigawattia. Pohjanmerelle sijoitettavan tuulipuiston kapasiteettia on mahdollista kasvattaa kymmeneen gigawattiin. Tanskan nykyinen tuulivoimakapasiteetti on 1,7 gigawattia.

Tuulivoimaprojektin on määrä valmistua vuoteen 2030 mennessä.

Tanskan nykyinen hallitus aikoo leikata kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Kaikkia keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi ei ole vielä kerrottu.