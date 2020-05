Pankkien tuloslaskelmien ja riskien ymmärtäminen on aina ollut vaikeaa, mutta nyt se on ehkä vielä vaikeampaa kuin ennen. Vai mitä pitäisi ajatella siitä, että Tanskan suurimman pankin Danske Bankin tulos ennen veroja painui jo tammi–maaliskuussa 1,3 miljardia Tanskan kruunua eli 170 miljoonaa euroa tappiolle, vaikka koronaviruskriisi iski Pohjoismaihin vasta maaliskuun lopulla?

Vuosi sitten samaan aikaan Danske Bank teki kolme miljardia kruunua voittoa.

Norjan suurimman pankin Den Norske Bankin eli DNB:n tulos ennen veroja romahti puolestaan yli 40 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan vain runsaaseen viiteen miljardiin Norjan kruunuun eli 460 miljoonaan euroon.

Ruotsalaisen SEB-pankinkin tulos ennen veroja vajosi lähes 60 prosenttia noin kolmeen miljardiin Ruotsin kruunuun eli 280 miljoonaan euroon.

Tulosten raju heikkeneminen johtui kahdesta syystä. Kun sijoitusmarkkinat laskivat alkuvuonna jyrkästi, pankkien taseissa olevien, käypään arvoon arvostettavien erien arvo laski. Esimerkiksi SEB:llä tämä selitti suuren osan tulospudotuksesta.

Mutta Danskella ja DNB:llä romahdus johtui ennen kaikkea isoista saamisten arvonalennuksista. DNB kirjasi arvonalennuksia 5,7 miljardia Norjan kruunua eli noin puoli miljardia euroa. Danske Bankin arvonalennukset olivat vielä suuremmat. Saamisten arvonalennukset tarkoittavat käytännössä odotettavissa olevia luottotappioita.

Kirjaukset johtuvat pankkien uusista kirjanpitosäännöistä. Niiden mukaan tulossa olevat tappiot pitää vähentää tuloksesta jo ennen kuin ne syntyvät ja vielä huomattavasti etupainotteisemmin kuin ennen.

Luottotappio syntyy varsinaisesti vasta sitten, kun asiakas jättää lainansa maksamatta, mutta nämä vahingot tulevat yleensä kilisevä kello kaulassa.

Pankit pystyvät päättelemään, mitä tietyn toimialan vaikeudet tai taloustilanteen yleinen heikkeneminen tarkoittavat asiakaskunnan kyvylle maksaa lainojaan takaisin. Arviot pitää huomioida tuloslaskelmassa monimutkaisten laskumallien mukaan.

Danske Bankilla ja DNB:llä isot tappiokirjaukset johtuvat ennen kaikkea siitä, että ne ovat lainoittaneet isoilla summilla öljyalaa ja turismiin liittyvää liiketoimintaa. Öljyn hinta on tänä vuonna romahtanut, ja matkailuala on epidemian pahimpia kärsijöitä.

Esimerkiksi Norjassa öljyala on suurta liiketoimintaa. Matkailualalla puolestaan lentoyhtiö Norwegian on pantu yrityssaneeraukseen, ja Suomessakin laajentunut hotelliketju Nordic Choice on talousvaikeuksissa.

Norjan talouden erityispiirteistä kertoo se, että DNB mainitsee erään yksityisen sijoitusasiakkaan aiheuttaneen 345 kruunun eli yli 30 miljoonan euron luottotappiovarauksen. Norjassa on paljon vaurautta, mutta maassa on myös tykätty ottaa isoja riskejä.

Toisin kuin näillä pohjoismaisilla kilpailijoilla Nordean tulos oli viime vuoden tammi–maaliskuuhun nähden lähes ennallaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pankki kirjasi saamisten arvonalennuksia 154 miljoonaa euroa, josta 120 miljoonaa oli pääjohtaja Frank Vang-Jensenin mukaan johdon harkinnan mukaan tehty ylimääräinen varaus. Sitä ei siis kirjanpitosääntöjen mukaan olisi tarvinnut tehdä.

Viime vuosina sijoittajat joskus moittivat Nordean johtoa siitä, että pankki vetäytyi liian riskipitoisiksi katsomiltaan aloilta, kuten laivanvarustamojen ja öljyteollisuuden lainoittamisesta, vaikka hyvinä aikoina riskipitoisista lainoista saattoi saada hyvää tuottoa.

Nyt viruskriisissä Nordea, samoin kuin varovaisuudesta tunnettu Handelsbanken hyötyvät suhteessa riskinnälkäisempiin kilpailijoihin.

Varmaa on, että kaikille pankeille koituu kriisissä luottotappioita. Suurissa teollisuusyrityksissä ja esimerkiksi rakennusalalla kriisin vaikutukset tulevat jälkijunassa, eikä kukaan tiedä, miten niiden liiketoiminta kehittyy loppuvuoden aikana.

Pankkien vakavaraisuus on onneksi finanssikriisin jälkeen vahvistunut niin, että niillä on varaa joustaa ja tarjota yrityksille rahoitusta kriisin yli. Se takaa, ettei muuten terveitä yrityksiä ajaudu nurin lyhytaikaisten rahoitusvaikeuksien vuoksi.

Yritysten joukossa on kuitenkin myös mustiapekkoja. Niitä, jotka ovat ehkä kasvaneet liian kovalla velkavivulla tai niitä, jotka toimivat taantuvalla toimialalla. Sellaisille yrityksille kysynnän lamauttanut kriisi voi olla liian kova isku. Riskit kaatuvat omistajien lisäksi näitä yrityksiä lainoittaneiden pankkien niskaan.