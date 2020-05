Zsar-kauppakeskuksen rakentamista viimeisteltiin 21. marraskuuta 2018. Ensimmäisen toimintavuoden aikana outlet-kylässä kävi liki puoli miljoonaa ihmistä. Koronakriisi on sulkenut kaikki keskuksen myymälät toistaiseksi. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Venäjän rajan tuntumassa sijaitsevan Vaalimaan ostoskeskushankkeille koronakriisi on yksi uusi mutka matkassa.

Suuria toiveita herättänyt Zsar Outlet Village avautui asiakkaille loppuvuonna 2018. Viime syksynä Suomen ensimmäinen outlet-kylä palkittiin vuoden matkailutekona Kymenlaaksossa.

Vaalimaa kuuluu Virolahden kuntaan, jossa asuu noin 3 200 ihmistä.

”Zsar on Virolahden tärkein ja vetovoimaisin kohde”, Suomen kaakkoisimman kunnan Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli sanoo.

Kunta on ollut vankasti mukana tukemassa outlet-kylän toteutusta. Viime vuonna Virolahden kunnanjohtajaksi valittu Pulli sanoo, että kunta myös haluaa parhaansa mukaan auttaa Zsaria selviytymään kriisistä.

Kunta onkin perunut Zsarilta maanvuokrien maksun loppuvuodeksi. Sama päätös on tehty Scandinavian Shopping Centeriä rakentavan Kiinteistö Oy Vaalimaantien vuokrille. Uuden hankkeen taustalla on Rajamarket-ketjun omistaja Sergei Ananiev.

”Vuokrienvapautukset ovat yhteensä hieman päälle 200 000 euroa. Vastaantulo oli merkittävä kunnan puolesta ja keinovarasto on nyt käytetty”, Pulli sanoo.

Myös ensi vuoden maanvuokrien eräpäivää lykätään vuoden 2021 loppuun.

”Olemme tehneet Virolahden kunnan kanssa yhteistyötä jo rakentamisesta lähtien. Olemme erittäin kiitollisia”, Zsarin asioita hoitava, pääomistaja Ajantan neuvonantaja Petteri Terho sanoo.

Kaikki Zsarin nykyisistä 28 myymälästä olivat sulkeneet ovensa maaliskuun loppuun mennessä.

”Annoimme liikkeiden itse päättää asiasta. Kenenkään kannalta ei ollut enää järkevää pitää ovia auki, varsinkin kun raja meni kiinni”, Terho sanoo.

Terhon mukaan vuokralaisilta on kysytty, milloin nämä haluaisivat avata ovensa uudelleen. Osa myymälöistä olisi siihen valmis heti, osa vasta juhannuksen jälkeen.

Myös Zsar on päättänyt olla perimättä vuokria niiltä kuukausilta, joiden aikana myymälät ovat suljettuna. Näillä näkymin se tarkoittaa huhti–toukokuuta.

”Liikkeet maksavat ainoastaan sähkön ja veden, eli lämpöön liittyvät suorat kustannukset”, Terho toteaa.

Terhon mukaan yksikään liike ei toistaiseksi ole sulkemassa oviaan lopullisesti.

”Uskon, että näillä ennakoivilla toimenpiteillä on varmistettu, että kaikki pystyvät avaamaan, kun taas pääsemme sen tekemään”, Terho toteaa.

Zsar-ostoskylä on koronakevään vaikeuksista huolimatta päässyt paljon pidemmälle kuin moni muu alueen kauppakeskittymähanke.

Alueelle on hahmoteltu useita kulutuskeskuksia vuosikymmenten varrella. Vuonna 2012 silloinen Raha-automaattiyhdistys RAY päätti rakentaa Vaalimaalle kasinon. Hanke pitkittyi ja vuonna 2014 RAY vetäytyi suunitelmista epävarmuuteen ja aikataulun venymiseen vedoten.

Kasinon oli määrä tulla osaksi Vaalimaa Shopping Center -ostoskeskusta, jonka perustukset saatiin jo rakennettua. Hanke kaatui lopullisesti vuonna 2016. Samalle tontille, osittain entisten perustusten päälle on nyt rakentumassa uusi Scandinavian Shopping Center, jonka pitäisi avata ovensa jo tänä syksynä.

”Kauppakeskuksen rakentaminen sujuu aikataulussa, mutta totta kai haluamme tukea sen jatkumista”, kunnanjohtaja Pulli toteaa.

Pullin mukaan Zsarin outlet-kylä on luonut työpaikkojen lisäksi tulevaisuudenuskoa pienelle rajakunnalle. Zsarin on ollut tarkoitus työllistää noin 300 ihmistä. Ennen koronakriisiä työntekijöitä on ollut noin 150.

”Sillä on ollut vaikutuksia useasta näkövinkkelistä, eli muutenkin kuin taloudellisesti. Se on vaikuttanut henkisesti ja kunnan ilmapiiriin”, Pulli sanoo.

Pääomistaja Ajantan lisäksi Zsariin on sijoittanut esimerkiksi valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi, joka omistaa yhtiöstä seitsemän prosenttia. Mukana on myös miljoonatappioita viime vuosina tehnyt Entrada, jonka hallituksen puheenjohtaja on Nokian entinen toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo.

Terhon mukaan omistajia on kaikkiaan 30–40.

”Tesi hakee ratkaisuja yhtiön haastavaan koronatilanteeseen yhdessä muiden omistajien ja rahoittajien kanssa”, Zsar-sijoituksesta Tesissä vastaava sijoituspäällikkö Samuel Saloheimo toteaa.

Zsar outlet-hankkeen suuruus on kokonaisuudessaan useita kymmeniä miljoonia euroja.

Ostoskeskusta pyörittävän Zsar oy:n toimitusjohtaja Steven Cunningham irtisanottiin helmikuussa. Samoihin aikoihin markkinointijohtaja Anna Homén irtisanoutui. Tuolloin yhtiön ensimmäinen toimitusjohtaja ja hankkeen perustaja Sami Vainiomäki sanoi Kymen Sanomille, että uusi toimitusjohtaja aloittaa maaliskuun lopussa. Vainiomäen mukaan irtisanomisen syynä oli epäluottamus.

Zsarilla ei vieläkään ole toimitusjohtajaa. Yhtiön asioita toistaiseksi pyörittävä Terho sanoo, että yhtiölle valitaan uusi johto ”kun aika on kypsä”.

Zsar on ollut myös Virolahden entisen kunnanjohtajan Osmo Havuahon kauden isoin hanke. Vuodesta 2009 kunnanjohtajana toiminut Havuaho kertoi viime kesänä eroavansa tehtävästään.

Vaalimaan hankkeita on vuosien varrella perusteltu venäläisten ostosmatkailulla. Venäläismatkailijoiden määrä on vähentynyt huippuvuosista noin puoleen. Korona-aikana hupimatkailu on tyrehtynyt ja huhtikuussa raja ylitettiin reilu 11 000 kertaa.

Normaalisti Venäjän raja ylitetään Vaalimaalla liki 2,5 miljoonaa kertaa vuodessa. Yksin huhtikuussa rajanylityksiä on ollut aiemmin yli 180 000.

Viime vuosina Venäjä on edelleen ollut suurin Suomeen suuntautuvan ulkomaisen turismin lähde. Zsarin asiakkaista noin 12 prosenttia oli viime vuonna venäläisiä, mutta heidän ostoksensa kattoivat neljänneksen myynnistä.

Tavoitteiden mukaan outlet-kylässä olisi ollut ensimmäisenä toimintavuonna kaksi miljoonaa kävijää. Kävijöitä saapui noin 450 000.

”Ellei loppuvuonna tapahdu jotain poikkeuksellista, on todella hyvä, jos saamme 400 000 kävijän määrä ylitettyä”, Terho sanoo.

Kunnanjohtaja Pullin mukaan rajaliikenteen avautuminen vaikuttaisi merkittävästi kunnan talouteen.

”Totta kai olisi meidänkin toiveissa, että päästäisiin takaisin liikkeelle taloudellisella rintamalla. Nämä ovat hyvin harmillisia kuukausia”, Pulli sanoo.

Pulli korostaa, että vaikka rajan aukeamisella on iso taloudellinen merkitys, terveysnäkökulma täytyy olla ensisijainen. Venäjällä koronatartuntoja on varmistettu jo yli neljännesmiljoona.

”Toivomme, että Vaalimaan rajan ylittävät matkustajamäärät kehittyvät ja lisääntyvät. Tavoite on se, että venäläiset ostosmatkailijat tulevat piipahtamaan Vaalimaalla”, Pulli sanoo.

Nyt kun raja on kiinni, riippuvaisuus kotimaisista asiakkaista on entistä tähdellisempää. Terho sanoo, että kesäaika on ostoskylän vilkkainta aikaa. Pullin mukaan kunnan väkiluku vähintään kaksinkertaistuu mökkeilyaikaan ja lomalaisia käy ostoksilla myös muista kunnista.

Toiveikkuuden alta pilkottaa huoli. Miljoonahankkeen talous on vaakalaudalla.

”Onhan tämä aivan karmeaa”, Terho sanoo.

”Täytyy vain pitää pää kylmänä. Hätiköimällä ja panikoimalla ei tule mitään hyvää”, hän jatkaa.

Pullin mukaan näkymät ovat epävarmat ja kesästä tulee hankala. Kunta on perunut kaikki tapahtumat heinäkuun loppuun asti ja Venäjän-rajan avautumisesta ei ole tietoa.

Onko pelkona, että Zsarista tulee haamukylä ja uusi kauppakeskus jää rakentamatta?

”Ei ole pelkoja. Elämässä saattaa tapahtua yllättäviä asioita, mutta ei se auta etukäteen pelätä tuollaista”, Pulli sanoo.