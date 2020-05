Koronavirusepidemia saa asuntojen hinnat notkahtamaan keskimäärin viisi prosenttia, asumiseen keskittynyt luottolaitos Hypo ennustaa markkinakatsauksessaan.

Koska hinnat ehtivät nousta alkuvuodesta, jäävät koko vuoden luvut tätä pienemmiksi, Hypo laskee. Se ennakoi hintojen alenevan tänä vuonna keskimäärin kaksi prosenttia koko maassa ja 0,5 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrokkina on vuosi 2019.

Vuonna 2021 hintoihin on luvassa 1,5 prosentin nousu valtakunnallisesti ja kolmen prosentin kasvu pääkaupunkiseudulla.

Hypo muistuttaa, että riski vielä suurempaan ja pidempään pudotukseen on olemassa. Ennusteet on laadittu oletuksella, ettei toukokuussa alkanut paluu arkeen ota enää merkittäviä takapakkeja.

Povatun hintaluisun ensimmäisiä merkkejä on Hypon mukaan asuntomarkkinoiden hyytyminen maaliskuusta alkaen. Ennakkotietojen perusteella kauppojen määrä laski huhtikuussa 40 prosenttia verrattuna tämän vuoden helmikuun tasoon.

Hinnoissa pysähdys näkyy viipeellä, sillä myyjät pidentävät enemmin myyntiaikaa kuin tarkistavat hintojaan. Syvimmän pudotuksen Hypo uskookin tapahtuvan kesällä, mutta käyrät voivat palata jo ensi talvena entisille urilleen – jos tilanne etenee suotuisasti.

Ostajat ovat kriisin keskellä kaikonneet, sillä yli 200 000 suomalaista työntekijää on ollut lomautettuna. Se tarkoittaa joka kymmenettä suomalaista työntekijää, luottolaitos huomauttaa. Lisäksi lukuisat yrittäjät kamppailevat toimeentulonsa kanssa. Jos kriisi pitkittyy ja edessä on irtisanomisia tai konkursseja, voi edessä olla myös pakkomyyntejä, Hypo arvioi. Niitä ei toistaiseksi ei ole nähty.

Hypo pitää mahdollisena myös sitä, että vaikeuksiin vaikeuksiin joutuneet asuntorahastot voivat joutua myymään kohteita pakon edessä. Sama pätee ylivelkaantuneisiin uudiskohteisiin, kun yhtiölainojen lyhennysvapaat on käytetty ja vastikkeiden kerääminen vaikeutuu.

Vielä suuremman iskun on kohdannut tuottoisa väliaikaismajoitustoiminta. Se on ollut suosittua etenkin Helsingissä ja Rovaniemellä. Airbnb-asunnot ovat nyt tyhjenneet, kun koronavirus pitää turistit tiessään ja työmatkustajat etäyhteyksien päässä. Hypon mukaan ilmiö on puskenut markkinoille tuhansia vuokra-asuntoja, ja osa on menossa myös myyntiin.

Tilanteesta hyötyvätkin ne, jotka ovat ostamassa tai vuokraamassa ensimmäistä asuntoaan. Etenkin kasvukeskusten hintoihin muodostuu Hypon mukaan lähivuosina nousupainetta. Jos virus saadaan hallintaan, muuttovirta Etelä-Suomen kasvukeskuksiin käynnistyy jälleen. Tarjontaa ei ole yhtä paljon kuin kasvanutta kysyntää, sillä kriisi tyrehdyttää uudiskohteiden valmistumista, luottolaitos arvioi.

Hyötyjiin kuuluvat myös ne asuntovelalliset, jotka pysyvät nykyisissä asunnoissaan, Hypo katsoo. Toisin kuin vuokralaisten, heidän asumiskulunsa joustavat lyhennysvapailla. Tämän lisäksi kriisi pitää korot pohjissa, eikä niiden uskota nousevan ennen 2030-lukua, Hypo arvioi.