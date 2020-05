Lontoossa sijaitsevan pubin ikkunoihin on asennettu suojalevyt koronaviruksen aiheuttaman sulkemisen takia. Kuva: Stephen Lock / zuma

Yli 30 000 pubin, baarin ja ravintolan kohtalona saattaa olla Britanniassa pysyminen suljettuna, vaikka koronaviruspandemian jälkeen avaaminen olisikin mahdollista heinäkuussa.

Britannian hallituksen päätöksen mukaan ravintoloita ja pubeja voidaan avata aikaisintaan 4. heinäkuuta. Pubit saattavat saada luvan noutopalvelumyyntiin kesäkuussa.

Brittilehti The Guardian kertoo Britannian ravintola-alan markkinaa seuraavan CGA Alixpartnersin raportista, jonka mukaan alalla oli vaikeuksia jo ennen pandemiaa.

Britannian hallitus sulki ravintolat ja pubit 20. maaliskuuta. Ennen sitä edellisen kahdentoista kuukauden aikana saarivaltiossa lopetti toimintansa 2 800 alan liikettä.

Britanniassa on noin 115 000 ravitsemisliikettä, joista pubien osuus on noin 47 000. Peräti kaksi kolmasosaa ravitsemisliikkeistä on ketjuihin kuulumattomia.

Alixpartnersin tekemän kyselyn mukaan 10–30 prosenttia pubeista ja ravintoloista jää nyt pysyvästi kiinni. Mikäli pahin ennuste toteutuu, lapun luukulle asettaa siten yli 30 000 pubia ja ravintolaa.

Yhtenä ongelmana pidetään etäisyysvaatimusta: pubeissa ja ravintoloissa asiakkailla pitää olla kahden metrin välit toisiinsa. Alixpartnersin toimitusjohtajan Graeme Smithin mukaan alan yrittäjät nyt mittailevat liikkeissään, millaista asiakasmäärää ne pystyvät palvelemaan tällä vaatimuksella.

”Jopa väljemmissä tiloissa toimivilla tulot putoaisivat merkittävästi, ja voi nostaa kysymyksiä, onko järkevää avata vai ei.”

Britannian pubeja edustavan olut- ja pubijärjestön mukaan vain joka viides pubi pystyy avaamaan ovensa kahden metrin etäisyysvaatimuksella. Jos etäisyys olisi metrin, järjestön mukaan useimmat pubit pystyisivät sitä noudattamaan.

Joka tapauksessa olut- ja pubijärjestön mielestä sellaiset pubit, joilla on ulkoterassi tai piha-alue, pitäisi olla ensimmäisten joukossa, jotka saavat avata ovensa 4. heinäkuuta. Tällaisia pubeja on Britanniassa 27 000.

Pubien sulkeminen aiheutti myös runsaan oluthävikin: Britanniassa kaadettiin pois 70 miljoonaa pinttiä (yksi pintti on reilut puolilitraa) pilaantunutta olutta.

Alixpartnersin mukaan suurimmissa vaikeuksissa ovat kauppakeskuksissa ja lähellä toimistoalueita sijaitsevat pubit ja ravintolat, koska ihmisten liikkumisen vähentyminen ja etätöissä oleminen pitää heidät pois myös ravintolapalveluista.

Sen sijaan ennen koronavirusaikaa 3,7 prosentin liikevaihtolaskussa olleet lähiöpubit saattavat nousta voittajiksi. Lähipalveluihin uskotaan hakeuduttavan ennen kuin sännätään takaisin kaupunkien keskustoihin.