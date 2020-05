Sosiaalisen median jättiläinen Facebook kannustaa työntekijöitään etätöihin myös koronaviruspandemian jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Facebookin ilmoitus oli samantyyppinen kuin muidenkin teknologiayhtiöiden kuluvan kuun aikana. Muun muassa Twitter ja Square ovat ilmoittaneet kannustavansa väkeään pysyvään etätyöhön.

Facebook on kuitenkin huomattavasti suurempi yhtiö 50 000 työntekijällään. Sen työntekijöiden laajalla siirtymisellä etätöihin on merkittävä vaikutus San Franciscon alueelle, jossa teknologia-alan nopea kasvu on rasittanut alueellista infrastruktuuria.

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoi torstaina, että yhtiön työntekijöistä puolet on pysyvästi etätöissä 5–10 vuoden kuluttua.

Yhtiö myös ilmoitti, että työntekijöiden on ilmoitettava 1. tammikuuta 2021 mennessä työnteon sijaintipaikkansa verotussyistä.

Facebook on myös kertonut palkkaavansa 10 000 työntekijää tänä vuonna uusiin keskuksiin Atlantaan, Dallasiin ja Denveriin. Näissäkin työntekijät olisivat pääasiassa etätöissä, mutta voisivat silloin tällöin kokoontua yhteen.

”Nämä eivät välttämättä olisi toimistoja. Haluamme keskittää työntekijähakuamme kaupunkeihin, joissa voimme saada satoja insinöörejä”, Zuckerberg sanoi.

Zuckerbergin mukaan etätöiden lisäämisen kustannukset eivät ole vielä tiedossa. Säästöjä tulee, kun toimistotilaa tarvitaan uusille työntekijöille vähemmän, mutta toimitusjohtajan mukaan yhtiö on sitoutunut pitämään nykyiset toimistotilansa.

Etenkin Piilaaksossa työskenteleville etätöihin siirtyminen voi tarkoittaa myös palkanalennusta. Zuckerbergin mukaan palkkoja suhteutetaan, jos työntekijä muuttaa asumiskustannuksiltaan Piilaaksoa edullisemmalle alueelle.

”Maksamme erittäin hyvin, itse asiassa markkinoiden huippua, mutta maksamme markkinahintaa. Ja se riippuu sijainnista. Aiomme jatkaa sitä periaatetta.”

Zuckerbergin mukaan 60 prosenttia Facebookin työntekijöistä suosii joustavaa työntekoa, jossa osa päivistä tehdään etätyönä ja osa toimistolla. Heistä alle puolet haluaisi muuttaa toiselle paikkakunnalle, jos sellainen mahdollisuus olisi.