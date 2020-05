UPM:n pääkonttorilla tarra lattiassa muistuttaa turvaväleistä. Pöydillä on tarjolla käsien desinfiointiainetta. Kuva: Mikko Suutarinen / HS

Monet yritykset ovat kannustaneet tai velvoittaneet työntekijöitään etätöihin koronakevään aikana. Nyt kun rajoituksia höllennetään, myös työpaikat avaavat oviaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja joukko suomalaisyrityksiä ovat käynnistäneet Enter 2020 -kampanjan, jonka tavoitteena on koota avoimelle alustalle parhaat käytännöt työpaikan uuden arjen pyörittämiseen.

”Monissa yrityksissä pohditaan parhaillaan, miten työnteko järjestetään turvallisesti niin, että innovaatiot elävät ja kilpailukyky säilyy. Toivottavasti esimerkit rohkaisevat muita yrityksiä ja tarjoavat mielenrauhaa niin yritysten työntekijöille kuin päättäjille, jotka pohtivat parhaillaan samoja kysymyksiä”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo kampanjan tiedotteessa.

Kampanjassa esimerkiksi meijeriyhtiö Valio jakaa omat toimintamallinsa työntekijöiden tartuntojen vähentämiseksi. Valio on muun muassa tehnyt muutoksia työvuorojen vaihtokäytäntöihin tehtailla ja kieltänyt vierailut. Näillä toimilla pyritään ennakoimaan tautitilannetta ja estämään tartuntoja.

Valion suunnitelmassa näkyy myös hallituksenkin esittämä testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategia, jonka hoitovaiheessa työntekijöille annetaan mahdollisuus muun muassa psykologin tukeen.

Myös hissiyhtiö Kone on julkistanut poikkeustilannetta varten laaditun tilasuunnitelmansa. Esimerkiksi kulku yrityksen tiloihin onnistuu niin, että sisääntulo ja lähtö pyritään järjestämään eri paikoista, ettei oville synny risteävää liikennettä.

Koneen ohjeiden mukaan jokainen vierailija velvoitetaan ensikädessä käyttämään käsidesiä. Tämän jälkeen häneltä mitataan ruumiinlämpö. Tiloihin saapuville on myös tarjolla kasvomaskeja. Aulahenkilökuntaa suojaamassa on kasvomaskien lisäksi pleksilasit, jollaisia on jo lukuisissa asiakaspalvelupisteissä Suomessa.

”Uskon, että jakamalla avoimesti ratkaisuja ja oppimalla toisiltamme voimme turvallisesti nopeuttaa paluuta normaalimpaan työntekoon ja asiointiin”, Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth sanoo tiedotteessa.

Metsäyhtiö UPM kertoi HS:n artikkelissa valmistautumisestaan työntekijöiden paluuseen konttorille. UPM esimerkiksi otti käyttöön kännykkäsovelluksen, johon työntekijä ilmoittaa päivän, jolloin aikoo tulla toimistoon. Sovellus kieltää pääsyn, jos yhdelle osastolle on tulossa liikaa ihmisiä.

Lue lisää: Sovellus varoittaa, että konttori on täynnä, istumapaikkoja puolet, ei takkia naulakkoon – Tällainen on Suomen työpaikkojen uusi normaali

EK:n ja yritysten kampanjassa kootaan yritysten parhaat käytännöt turvalliselle työskentelylle, asioinnille, lääkärissä käynnille, julkisten liikennevälineiden käytölle ja monelle muulle arjen toiminnalle.

EK:n mukaan tavoitteena on auttaa suomalaista yhteiskuntaa palauttamaan toimintakykynsä, parantaa valmiutta toimia uudessa tilanteessa sekä lisätä ihmisten toimeliaisuutta ja hyvinvointia.

EK:n alulle panemassa hankkeessa ovat mukana myös Elisa, Fortum, K-ryhmä, OP Ryhmä, VR ja VTT. Mehiläinen ja Terveystalo ovat kampanjassa mukana työterveyshuollon asiantuntijoina.

”Yhteiskunnan toimintakyky perustuu luottamukselle. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että he voivat siirtyä turvallisesti mahdollisimman normaaliin arkeen”, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo.

EK:n mukaan seuraavassa vaiheessa kampanja laajentuu niin, että mikä tahansa yritys voi ottaa osaa kampanjaan.