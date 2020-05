Näkemys talouden kehittymisestä Saksassa on parantunut laaja-alaisesti teollisuudessa, palvelutuotannossa, kaupan alalla ja rakennusteollisuudessa. Kuva on Volkswagenin varastolta Wolfsburgista. Kuva: Tobias Schwarz / AFP

Saksalaisten yritysten luottamus talouden kehittymiseen vahvistui hieman toukokuussa, ilmenee taloudellisen tutkimuslaitoksen Ifo-instituutin tuottamasta indeksistä.

Näkemys talouden kehittymisestä on parantunut laaja-alaisesti teollisuudessa, palvelutuotannossa, kaupan alalla ja rakennusteollisuudessa.

”Valtion määräämien rajoitusten purkaminen on tuonut toivon kipinän”, sanoo Ifo-instituutin toimitusjohtaja Clemens Fuest tiedotteessa. Hän myös painottaa, että viime kuukausina yritysten näkemykset ovat olleet ”katastrofaalisia”.

Suhdannetta mittaava indeksi oli toukokuussa 79,5 pistettä. Huhtikuussa se oli 74,2 pistettä. Ifo-indeksi on tärkeimpiä Saksan talouden suhdannetta ennakoivia mittareita.

Myönteisistä lähiajan näkymistä huolimatta monet saksalaiset yritykset pitävä liiketoimintansa nykyistä tilaa huonompana kuin huhtikuussa.

Saksalaisten yritysten näkemykset vaikuttavat ajan mittaan myös Suomeen, koska Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani.

Alustavia merkkejä euroalueen suhdanteen paranemisesta ilmeni myös torstaina julkaistusta ostopäälliköiden indeksistä. Ennakkotietojen perusteella ostopäälliköiden indeksi oli toukokuussa 30,5 pistettä. Huhtikuussa se oli 13,6 pistettä.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi talouden kasvavan. Jos se on alle 50 pistettä, talous supistuu. Historiallisen näytön perusteella ostopäälliköiden indeksi on ennakoinut talouden kehittymistä verraten luotettavasti.