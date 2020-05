Kaikkiaan päästöhuijausskandaali on tullut maksamaan Volkswagenille tähän mennessä noin 30 miljardia euroa. Kuva: Michaela Rehle / Reuters

Saksan korkein oikeus linjaa, että Volkswagen-konsernin ei tarvitse korvata koko ostohintaa auton ostajalle, jolle oli myyty päästömanipuloitu dieselauto.

Karlsruhen tuomioistuin katsoi, että auton ostaneella Herbert Gilbertillä oli oikeus palauttaa vuosimallin 2014 Volkswagen Sharan -mallinen auto, mutta hänen on hyväksyttävä alennettu hinta korvauksena.

VW määrättiin alemmassa oikeusasteessa maksamaan Gilbertille 25 616 euroa, joka on 6 000 euroa vähemmän kuin ostohinta. Oikeus katsoi, että korvauksessa täytyy ottaa huomioon ajokin arvon aleneminen sen iän myötä.

Sekä Gilbert että Volkswagen olivat valittaneet tästä päätöksestä. Gilbert vaati koko ostohintaa takaisin ja Volkswagen torjui korvausperusteet.

Volkswagen on aiemmin päässyt sopuratkaisuun 235 000 saksalaisen autonostajan kanssa ja luvannut maksaa heille 750 miljoonaa euroa korvauksina. Korvaukset jäivät selvästi pienemmiksi kuin ne, mitä yhtiö maksaa vahingonkorvauksina ja sakkoina Yhdysvalloissa. Saksassa on ratkaisematta vielä noin 60 000 korvausvaatimusta.

Volkswagen ilmoitti pyrkivänsä ratkaisuun näistä tapauksista lähiaikoina.

Kaikkiaan skandaali on tullut maksamaan saksalaisella autojätille tähän mennessä noin 30 miljardia euroa.

Dieseljupakka on piinannut Volkswagen-konsernia jo vuodesta 2015, kun yhtiö kärähti dieselmoottorien päästömittaustulosten peukaloinnista. Manipuloituja dieselautoja myytiin kaikkiaan noin 11 miljoonaa ympäri maailman. Autoihin asennettu ohjelmisto sai niiden päästöt näyttämään mittaustilanteessa todellista pienemmiltä.

Saksalaismedioissa on arvioitu, että Volkswagen on halunnut pitkittää kiistojen oikeuskäsittelyä, jotta korvaukset jäisivät autojen ikääntyessä pienemmiksi. Volkswagen on kiistänyt syytökset.

Saksassa on vielä vireillä Volkswagenin osakkeenomistajien vaatimus, että yhtiön pitäisi korvata omistajille dieseljupakan aiheuttama arvonalennus.