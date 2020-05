Luckiefun’s on yksi Suomen suosituimmista sushiravintoloista. Koronarajoitusten vuoksi se ei toistaiseksi voi tarjota ruokaa seisovasta pöydästä. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Suomalaisten suosimat sushibuffet-ravintolat ovat avaamassa kesäkuun alussa ovensa uudelleen asiakkaille, mutta moni niistä joutuu muuttamaan toimintamalliaan.

Suomessa on tällä hetkellä useita ravintolaketjuja, jotka tarjoilevat asiakkaille sushia noutopöydästä. Ne ovat joutuneet koronaviruspidemian aikana pitämään ovensa muiden ravintoloiden tapaan suljettuina. Ainoastaan mukaan otettavien annosten tarjoilu on ollut sallittua.

Ravintolat saavat hallituksen päätöksellä avansa ovensa asiakkaille kesäkuun ensimmäisenä päivänä, mutta buffet-pöydistä tarjoilua ei edelleenkään sallita. HS kysyi suurimpien sushiketjujen ravintoloitsijoilta, miten ne aikovat muuttaa tarjoiluaan rajoitusten vuoksi.

Luckiefun’s sushibuffet on 19 ravintolan ketju, jolla on toimipisteitä ympäri Suomea. Osa sen ravintoloista on myynyt asiakkaille annoksia mukaan ja toimittanut niitä ruokalähettipalveluiden kautta.

Nyt ravintolat avataan asiakkaille muuttuneella konseptilla, kertoo ketjun perustaja Luckie Bao.

Uudessa toimintamallissa asiakkaat maksavat ateriansa kassalle ja istuvat sen jälkeen pöytään. Eteen tulee ruokalista ja tilauslomake, johon merkitään asiakkaan haluamat sushiannokset ja juomat. Kyseessä on eräänlainen listalta tilattavien annosten ja buffet-tarjoilun sekoitus, josta maksetaan edelleen yksi kiinteä hinta.

”Jatkamme tätä toistaiseksi ja katsomme, miten asiakkaat suhtautuvat siihen. Se riippuu myös hallituksen päätöksistä, eli kaikki on vielä auki”, Bao kertoo puhelimessa.

Ravintolaketju aikoo panostaa asiakkaiden turvallisuuteen esimerkiksi siten, että henkilökunta käyttää suojahanskoja ja kasvosuojia turhien kontaktien välttämiseksi.

Konnichiwa-sushiketjun toimipisteet ovat tähän asti myyneet sushia mukaan otettavaksi, mutta kesäkuussa ravintolat aukeavat jälleen asiakkaille.

Entisenlaista vapaata noutopöytää ei kuitenkaan Konnichiwa-ravintoloissa nähdä. Asiakkaille aiotaan tarjoilla annoksia suoraan pöytiin, ja painopiste on valmiissa sushilajitelmissa sekä lounasannoksissa.

”Haluamme tarjota helposti mukaan otettavaa ruokaa, jota voi syödä toimistossa tai piknikillä. Ravintoloissa ruokailu on mahdollisesti toissijainen vaihtoehto asiakkaille tällä hetkellä”, kertoo toimitusjohtaja Yang Yuntian sähköpostilla.

Konnichiwa-ravintoloita toimii pääkaupunkiseudun ohella esimerkiksi Tampereella, Lahdessa ja Imatralla.

Ravintolat ovat siis auki asiakkaille, mutta noutoruokatarjoilun merkitys säilyy vahvana.

Itsudemo on noussut asiakkaiden suosioon seisovasta pöydästä tarjoillulla sushilla. Nyt ketju keskittyy take away -annoksiin. Kuva: Sami Kero / HS

Samaa sanotaan Itsudemo-ravintoloista, joilla on 11 toimipistettä Suomessa. Uusimmat niistä on avattu toukokuussa Hämeenlinnaan ja Ouluun. Lisäksi ketju tekee yhteistyötä S-ryhmän kanssa ja tarjoilee noutosushia isojen ruokakauppojen yhteydessä.

Itsudemossa asiakkaat toivotetaan tervetulleiksi ravintoloihin, mutta odotukset ovat varovaisia, sanoo puhelimessa ketjun perustajiin kuuluva Hao Fu.

Hänen mukaansa kuluttajilla on edelleen kiinnostusta sushiin, mutta sen painopiste on koronapandemian aikana siirtynyt enemmän kotiin ostettaviin annoksiin. Ravintoloiden muuttaminen enemmän pöytiin tarjoilun suuntaan vaatisi myös huomattavasti aikaisempaa enemmän työvoimaa.

Se taas näkyisi suoraan annosten hinnassa.

”Kaikki ovat vielä vähän epävarmoja, miten asiakkaat tulevat suhtautumaan uuteen tilanteeseen. Katsomme alkuun, miten tilanne kehittyy”, Fu sanoo.