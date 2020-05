Talous | Hotellit

Hotellien varauskirjat täyttyvät edelleen hitaasti, mutta osa on sinnitellyt avoinna myös läpi kriisin: ”Kämp on pitänyt ovet auki läpi sotien”

Suurin osa isojen ketjujen hotelleista on ollut suljettuna koronaviruskeväänä eikä tulevaisuus ole vielä selvillä. Hotelli Kämpissä kävijöitä on ollut olosuhteisiin nähden kiitettävästi, mutta normaaliin on vielä pitkä matka.