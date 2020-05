New Yorkin pörssi avautuu tiistaiaamuna Yhdysvaltain aikaa. Kuva: Brendan McDermid

New Yorkin pörssi avautuu jälleen tiistaina meklareille oltuaan suljettuna kahdeksan viikon ajan. Koronapandemian aikana kauppaa on käyty ainoastaan digitaalisesti.

Uutiskuvista tutut kaupankäyntisalit eivät kuitenkaan näytä siltä, mihin on totuttu. Pörssin työntekijöille ja meklareille on määrätty tiukat turvallisuusohjeet.

Sisään päästetään vain neljäsosa tavallisesta työntekijämäärästä. Lisäksi kauppaa käyvien meklareiden on pidettävä kasvomaskeja ja säilytettävä toisiinsa turvallinen etäisyys. Kättelemistä ei sallita.

Työntekijöitä on myös kehotettu välttämään julkisen liikenteen käyttöä. Wall Streetilla sijaitsevaan rakennukseen saapuvat ihmiset tarkastetaan ovelta ja heiltä mitataan ruumiinlämpö.

Mikäli työntekijä ei läpäise tarkastusta, hänet määrätään Yhdysvaltain viranomaisten ohjeiden mukaisesti karanteeniin, kunnes koronavirustestistä tulee negatiivinen tulos.

New Yorkin pörssi on yksi harvoista, joissa meklarit käyvät edelleen kauppaa paikan päällä. Valtaosa maailman muista pörsseistä on siirtynyt pelkästään digitaaliseen kaupankäyntiin.

Wall Streetillä on tehty arvopaparikauppaa jo 227 vuotta. Pörssi on suljettu väliaikaisesti aikaisemminkin, kuten esimerkiksi syyskuun 11. päivänä terrori-iskujen aikana vuonna 2001.

Koskaan aikaisemmin pörssissä ei ole käyty pidempää ajanjaksoa pelkästään digitaalista kauppaa. Uudelleen avautuvalla kaupankäynnillä on tärkeä symboliarvo, totesi pörssin puheenjohtaja Stacey Cunningham CBS News -kanavalle.

”Voimme näyttää esimerkkiä, miten Amerikka pitäisi avata uudelleen: hitaasti, varovaisesti, joustavasti ja valmiina muuttamaan suuntaa tarpeen tullen”, Cunningham sanoi.

Varovaisuus näkyy konkreettisesti myös kaupankäyntisalisessa, joihin on tuotu suojaavia seinärakennelmia ja käsien desinfiointipaikkoja. Taloon ei päästetä ollenkaan vierailijoita, eikä paikalla ole tavalliseen tapaan laajaa joukkoa median edustajia.

Meklarit palaavat pörssisaliin omalla vastuullaan. Heidän on allekirjoitettava erityinen sopimus, kertoo The Wall Street Journal -lehti. Sopimuksessa allekirjoittanut sitoutuu olemaan haastamatta pörssiä oikeuteen, mikäli hän tai joku hänen perheenjäsenistään sairastuu tai kuolee koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Meklarit eivät ole varsinaisesti pörssin työntekijöitä. He edustavat esimerkiksi pankkeja ja sijoitusyhtiöitä. Moni yritys vastustaa tiukkoja vastuuvapaus-järjestelyjä. Esimerkiksi Morgan Stanley -pankki ei aio lähettää meklareitaan paikan päälle.

Pörssissä toimii laaja joukko pienempiä yrityksiä, joissa on alle 20 työntekijää. Ne ovat WSJ:n mukaan palaamassa paikan päälle ensimmäisten joukossa, sillä pandemia on kurittanut pahiten juuri pienempiä pörssikauppaa käyviä yrityksiä.