Yrityssaneeraukseen joutunut päiväkotiyhtiö Touhula aloittaa isot yt-neuvottelut ja saattaa sulkea osan päiväkodeistaan.

Neuvottelujen piirissä on yhteensä 420 henkilöä yhtiön aluehallinnosta ja päiväkodeista. Neuvottelujen lopputuloksena enintään 43 päiväkotia saatetaan sulkea.

Lakkautusuhan alla olevista päiväkodeista neljä on Helsingissä ja kaksi Espoossa. Lisäksi Helsingin Jätkäsaaressa avattavaksi suunniteltu päiväkoti ei välttämättä avaudu nyt lainkaan.

Touhula saattaa sulkea Helsingistä Herttoniemessä sijaitsevan päiväkoti Ankkurinapin ja Ruskeasuolla sijaitsevat Histamiinin ja Keskuspuiston. Kalliossa yhtiöllä on Lempi-niminen päiväkoti, joka sulkemista harkitaan.

Espoossa lakkautusuhan alla ovat Kilossa ja Laajalahdessa sijaitsevat Touhulan päiväkodit.

Lista yt-neuvotteluiden piirissä olevista päiväkodeista löytyy Touhulan nettisivuilta.

Yhtiön mukaan suurin osa sen päiväkodeista on taloudellisesti vakaita, eikä niiden osalta ole suunnitteilla muutoksia. Neuvottelujen ulkopuolelle on rajattu yli 140 päiväkotia.

Touhula jätti yrityssaneeraushakemuksen 14. toukokuuta ja se hyväksyttiin saneeraukseen 15. toukokuuta.

Touhulalla on yli 180 päiväkotia ja 2 500 työntekijää eri puolilla Suomea kuudessakymmenessä kunnassa. Yhtiöllä on hoidossaan kaikkiaan 11 000 lasta.

Yhtiön suurin päiväkotikeskittymä on Oulussa, jossa sillä on 18 päiväkotia.

Helsingissä Touhulan päiväkoteja on yksitoista, Espoossa yhdeksän ja Vantaalla kahdeksan.

Yhtiön toimitusjohtaja Minna Elomaa sanoo yhtiön tiedotteessa, että yhtiö lähtee nyt hakemaan kuntien, vuokranantajien ja henkilöstön kanssa ratkaisuja tilanteeseen tulevissa neuvotteluissa.

Kunnat ovat ulkoistaneet päivähoitoa yksityisille yrityksille pääosin palveluseteleiden avulla. Palvelusetelin saanut perhe voi valita lapselleen hoitopaikan kunnan hyväksymistä yksityisistä päiväkodeista.

Kaikki alle kouluikäiset ovat oikeutettuja kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Kunta voi siirtää itse palvelun tuottamisen esimerkiksi yritykselle, mutta se ei poista kunnan vastuuta.

Jos yritys joutuu sulkemaan päiväkodin, kunnan on järjestettävä varhaiskasvatus siellä hoidossa oleville lapsille esimerkiksi omissa päiväkodeissaan.

Touhulan tiedotteen mukaan kuntien maksamien palvelusetelien hintataso on pysynyt pääasiassa ennallaan tai noussut selvästi kulutasoa vähemmän kahden viime vuoden ajan. Toinen yhtiön osoittama syy vaikeuksiin on koronapandemia, joka on lisännyt tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta.