Kuvassa on automaattinen hengityssuojainten valmistuslinja Lifa Airin tehtaalla Etelä-Kiinassa. Suomalaista maskituotantoa ei ole päästy kuvaamaan. Kuva: LIFA AIR LTD

Sairaalatason kirurgisten suu- ja nenäsuojainten laajamittainen tuotanto Suomessa on alkanut, kertoo suomalaisyhtiö Lifa Air. Yhtiö on saanut ensimmäiset tuotantolinjat käyntiin ja toimimaan Suomessa.

”Tuotantokoneet laulavat. Koneet ovat siis nyt käynnissä”, vahvistaa Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää.

Mäkipään mukaan suomalainen sairaalatason maskituotanto on siis vihdoinkin virallisesti käynnistynyt ”muutamalla tuotantolinjalla”. Suomalaista sairaalatason maskituotantoa on pidetty ratkaisevana koronan vastaisessa taistelussa, koska saatavuus- ja laatuongelmien pitäisi nyt olla ohitse.

”Laitteistot toimivat nyt lähestulkoon maksiminopeudella eli yhdestä laitteistosta tulee tulemaan reilusti yli 100 000 kirurgista suu- ja nenäsuojainta päivässä”, Mäkipää kertoo.

Tuotantolinjoja on useampia, minkä vuoksi Lifa Airin tavoitteena on valmistaa 650 000 kirurgista suu- nenäsuojainta päivässä. Tiistaina oli siis vielä kyse eräänlaisesta tuotantokoneiden käynnistelyvaiheesta.

Jo aiemmin muutamat suomalaisyritykset ovat kertoneet käynnistäneensä niin sanotun kansanmaskituotannon, joka ei ole tarkoitettu sairaaloihin. S-ryhmä tiedotti tiistaina tuovansa kauppoihin kotimaiset kertakäyttöiset Sievi-kansanmaskit touko-kesäkuun vaihteessa.

Teho Filter Oy:n valmistamien maskien materiaalina on suomalaisen Ahlstrom-Munksjön valmistama kuitukangas.

Kirurgiset suu- ja nenäsuojaimet suojaavat muita ihmisiä eli niiden käyttö vähentää mahdollisuutta levittää koronavirusta vaikkapa puhuessa. Niin sanotut hengityssuojaimet taas suojaavat käyttäjäänsä tartunnalta.

”Ensi viikolla tuotantoon tulevat hengityssuojaimet”, Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää kertoo. Myös hengityssuojaimet on tarkoitettu sairaalakäyttöön.

Kirurgisia suu- ja nenäsuojia selvästi tehokkaampien hengityssuojainten tuotantotavoite on Lifalla 220 000 päivässä. Hengityssuojaiten luokitus on FFP2 eli toiseksi tehokkain.

FFP2 tai FFP3 -tason hengityssuojaa pitää käyttää, jos hoitotoimenpiteessä voi vapautua potilaan aerosoleja. Lyhenne FFP kuvastaa suojainten suodatustehoa ja tulee englanninkielisistä sanoista filtering facepiece eli suodattava kasvonaamari.

Kevyimmät suojaimet ovat tasoa yksi, kun kaikkein tiiviimmät ovat kolmostasoisia.

Laajamittainen kirurgisten maskien ja hengityssuojainten tuotanto Suomessa saatiin käyntiin niin, että Lifa Air lennätti ensimmäiset Kiinassa valmistetut tuotantolinjat toukokuun alussa Suomeen. Tuotantolinjat on rakennettu Kiinassa, testattu siellä ja purettu ennen rahtaamista.

Kiinalaisen valmistajan henkilökunta kasasi Suomessa tuotantolinjat ja auttaa nyt tuotannon ylösajamisessa. Myöhemmin ylläpidosta vastaa Lifa Airin kotimainen yhteistyökumppani.

Helsingin Sanomat kertoi toukokuun alussa, että maskituotannon kapeikoksi on osoittautunut kirurgisten suu-nenäsuojainten ja FFP-tason hengityssuojainten keskikerroksessa käytettävä suodatinkangas.

Lifa Air on ratkaissut asian käynnistysvaiheessa niin, että se on ostanut Aasiasta muutaman kuukauden tuotantoa vastaavan määrän suodatinkangasta, jota tulee suojainten keskimmäiseen kerrokseen. Toiveissa on myös, että kotimaiset Ahlstrom-Munksjö ja Suominen pystyvät toimittamaan sairaalatason massatuotantoon kelpaavaa suodatinkangasta.

Kotimaista suojaintuotantoa on käynnistämässä Lifa Airin lisäksi ainakin Eagle Filters, Screentec ja SJT-Investment Group. Kaikki mahdolliset valmistajat eivät ole vielä tulleet julki.

Edellä mainittujen neljän valmistajan yhteenlasketussa tuotannossa voidaan valmistaa vielä tämän vuoden aikana lähes 145 miljoonaa kirurgista maskia ja noin 82 miljoonaa hengityssuojainta, mikäli tuotantolinjojen käynnistäminen ja ylösajaminen onnistuu suunnitellusti ja materiaalien saatavuus on varmistettu.

Maskien tuotanto on käynnistynyt niin vauhdikkaasti, että pelkästään Lifa Airin tuotanto riittää kattamaan sosiaali- ja terveysministeriön huhtikuun alussa ilmoittaman tarpeen. Kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi huhtikuun alussa, että hengityssuojaimia kuluu Suomessa noin 50 000 kappaletta päivittäin ja kevyempiä suu-nenäsuojuksia noin puoli miljoonaa kappaletta päivässä.

Jos viranomaiset päätyvät suosittelemaan maskien käyttämistä kaikille ihmisille Suomessa, nousee kysyntä jyrkästi.