Energiayhtiö Uniper aikoo käynnistää uuden Datteln 4 -hiilivoimalansa 30. toukokuuta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Hiilivoimala Datteln 4 on ollut Saksassa hyvin kiistanalainen hanke. Saksan hallitus on päättänyt sulkea hiilivoimalat viimeistään vuonna 2038, mutta Datteln sai tästä huolimatta käynnistysluvan. Myös Uniper on luvannut, että sen sähköntuotanto Euroopassa on hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.

Uniperin suurin omistaja on suomalainen Fortum, joka ilmoitti syyskuussa 2017 ostavansa 50 prosenttia yhtiöstä. Maaliskuussa Fortumin omistus nousi liki 70 prosenttiin.

Ympäristöjärjestöt ja -aktivistit ovat vaatineet Fortumia estämään voimalan käynnistymisen. Tammikuussa sadat mielenosoittajat kokoontuivat Dortmundin kupeessa sijaitsevan Dattelnin voimalaitoksen luo vastustaakseen käynnistystä. Samaan aikaa mieltä osoitettiin Fortumin pääkonttorin edessä Espoossa.

Fortum on kaikesta huolimatta antanut tukensa Uniperin suunnitelmille. Uniperin mukaan Datteln 4:n käyttöönotto mahdollistaa vanhempien hiilivoimaloiden sulkemisen.

Uniperin 1 100 megawatin hiilivoimala on maksanut yhtiölle 1,5 miljardia euroa. Voimalan rakentaminen aloitettiin jo helmikuussa 2007. Alun perin voimalan piti käynnistyä vuonna 2011, mutta rakennustyöt ovat viivästyneet.

Viivästykset ovat vaikeuttaneet Uniperin tilannetta, koska esimerkiksi ilmastohuolet ovat nousseet aivan eri tavalla keskusteluun. Uuden voimalan käyttöikä on kymmeniä vuosia.

Uniper syntyi, kun alan jätti Eon halusi irrottaa fossiilibisneksen erilliseen yhtiöön ja keskittyä itse uusiutuvaan energiaan, verkkoihin ja energiatehokkuuteen. Yli neljännes Uniperin tuotantokapasiteetista on kivi- ja ruskohiiltä. Vuonna 2018 Uniperin hiilidioksidipäästöt olivat noin 60 miljoonaa tonnia.