Suomalainen sairaalatason maskien valmistaja Lifa Air on nostanut tuotantotavoitteitaan niin, että yhtiö uskoo Suomen selviävän oman tuotantonsa avulla kesäkuusta lähtien.

”Tavoite on valmistaa kirurgisia suu- ja nenäsuojia reippaasti yli miljoona päivässä. Tätä järeämpien FFP2- tai FFP3-luokan hengityssuojaimien tuotantotavoite on 300 000 kappaletta päivässä”, Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää sanoo.

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että sairaalatason suomalainen maskituotanto käynnistyi 650 000 kirurgisen suu- ja nenäsuojan päivävauhdilla. Tuotantotavoitteita on nostettu nyt, kun linjastoja on saatu toimimaan.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi huhtikuun alussa, että hengityssuojaimia kuluu Suomessa noin 50 000 kappaletta päivittäin ja kevyempiä suu-nenäsuojuksia noin puoli miljoonaa kappaletta päivässä. Pelkästään Lifa Airin tuotanto kattaa nämä tarpeet moninkertaisesti.

”Kansallinen omavaraisuus saavutetaan kesäkuussa. Enää ei tarvitse rukoilla ja ihmetellä, että mitä laatua maskit ovat”, Mäkipää sanoo.

Myös työministeri Tuula Haatainen (sd) sanoi keskiviikkona aamupäivällä tiedotustilaisuudessa, että suojainvarustetuotannossa on saavutettu käytännössä omavaraisuus. Se koskee sekä kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien että hengityssuojaimen tarvetta sairaaloissa ja sosiaalitoimessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) vahvisti tiedotustilaisuudessa Haataisen arvion Suomen omavaraisuudesta terveyden ja sosiaalihuollon tarpeisiin.

Työministerin arviot tarpeesta ovat noin kaksinkertaiset verrattuna sosiaali- ja terveysministeriön arvioon, mutta nyt sovitun kotimaisen tuotannon pitäisi riittää tarpeeseen.

Haataisen mukaan kirurgisten suu- ja nenäsuojien tarve on vajaa miljoona kappaletta vuorokaudessa. Järeämpien hengityssuojaimien tarve taas on 22 000–62 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteiden tarve taas on 100 000–150 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suomalaista sairaalatason maskituotantoa on pidetty ratkaisevana koronaviruksen vastaisessa taistelussa, koska se ratkaisee saatavuus- ja laatuongelmat.

Mäkipään mukaan maskien laatu taataan niin, että VTT:n asentamat testauslaitteet tarkistavat suodatinkankaan laadun ennen valmistusta. Sen jälkeen VTT:n asentamat koneet testaavat valmiit tuotteet.

”Testauslinjasto valmistui viime yönä. Tämä on maailman modernein ja tehokkain hengityssuojaimien ja kirurgisten suu- ja nenäsuojien valmistuslaitos”, Mäkipää sanoo.

Hänen mukaansa linjastot tulevat toimimaan syksyllä täysin automaattisesti, mutta vielä kesällä niitä hoitamaan tarvitaan enemmän työvoimaa. Mäkipään mukaan Lifa Air on ratkaissut materiaalia eli suodatinkangasta koskevat tarpeet niin, että suodatinrakenteet valmistetaan tehtaalla itse.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi keskiviikkona kotimaisen suojamateriaalituotannon käynnistymisestä ja Huoltovarmuuskeskuksen toimista suojainten riittävyyden varmistamiseksi.

Tilaisuudessa esiintyivät muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä, työministeri Tuula Haatainen ja Huoltovarmuuskeskuksen va. toimitusjohtaja Janne Känkänen. Tuotannon käynnistänyttä yritystä edusti Lifa Air Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää.

Elinkeinoministeri Lintilä kertoi tiedotustilaisuudessa, että kaksi kuukautta sitten käynnistetty työ lähti ”verrattain vauhdikkaasti liikkeelle”. Suomessa ei enää ollut kotimaista maskien tuotantoa, joten ministeriö haki suurten määrien valmistajaa.

”Monenlaisia haasteita tuli eteen. Parissa kuukaudessa tehtiin se, mihin yleensä kuluu vuosi. Samoin kilpailu laitteista ja materiaaleista on ollut kovaa”, Lintilä sanoi.

Työministeri Tuula Haataisen mukaan missään maailmassa ei oltu varustauduttu siihen, että kaikki maat tavoittelivat samoja suojaimia.

”Tilanne on parantunut ja suojaimia on nyt saatavilla. Nyt odottelemme, mitä syksy tuo tullessaan. On tärkeää, että yhteiskunnan avainryhmien tarve katetaan myös silloin”, Haatainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Jos hallitus suosittelee maskien käyttöä koko kansalle, niiden kysyntä moninkertaistuu. Tiedotustilaisuudessa ei kuultu täsmällistä arvioita kappalemääristä tuolloin.

Lintilän mukaan nykyinen suomalainen valmistus ei riitä tilanteessa, jolloin kaikkien kansalaisten pitäisi käyttää maskeja.

”Tuolloin kotimaista tuotantoa pitäisi kasvattaa lisää”, Lintilä sanoi.