Sosiaalinen media

Esimerkiksi sosiaalisen median mikroblogipalvelussa Twitterissä on tällä hetkellä käytössä sininen merkki varmistamaan sen, että tilin käyttäjä on varmennettu. Jos suomalaisen lääkäriaseman Terveystalon toiveet toteutuvat, tulevaisuudessa käytössä voi olla myös vihreä merkki.

Terveystalo kertoi keskiviikkona The Essential Influencers -hankkeesta, joka haastaa sosiaalisen median toimijoita ottamaan käyttöön vihreän tunnuksen sellaisille käyttäjille, joiden näkemykset perustuvat tieteelliseen ymmärrykseen. Suomennettuna termi tarkoittaa asiantuntijavaikuttajia.

”Sosiaaliseen mediaan tarvitaan merkki, josta voidaan tunnistaa, mikä on luotettavaa. Some on alusta, jolla keskustelua käydään. Tämä ei ole vain Suomen asia, ja siksi vetoamme näihin kanaviin”, sanoo Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono.

Terveystalon tekemän ehdotuksen taustalla on koronaviruspandemian aikana lisääntynyt virheellisen tiedon leviäminen. Sen jälkeenkin merkkiä voitaisiin käyttää kertomassa tieteellisestä asiantuntijuudesta.

Bono pitäisi selkeimpänä sitä, että merkin saisivat vain asiantuntijat, joilla on käytössään paras tieto aiheesta. Lopullinen käyttömalli kuuluisi hänestä sosiaalisen median kanavien päätettäväksi, vaikka Bono toivookin, että mallia rakennettaisiin esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n ja lääkärien kanssa.

”Sosiaalisessa mediassa on paljon hyviä puolia. Se on erittäin nopea kanava ja antaa erilaisille äänille mahdollisuuden tulla kuulluksi. Samalla on vastuita siitä, mikä tieto leviää”, Bono sanoo.

Bonon mukaan koronaviruspandemian aikana myös Terveystalossa on näkynyt, että liikkeellä on monenlaista tietoa.

”Kyllä vastaanotoilla näkyy, että tiedon tarve on suuri. Se on sitä edelleen liittyen esimerkiksi turvalliseen työhön palaamiseen.”

Twitter on kertonut aiemmin toukokuussa lisänneensä viesteihin liittyvää faktantarkistusta. Tiistaina se merkitsi huutomerkeillä kaksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin twiittiä.