Mari-Anna ja Harri Bergin ostoskärryssä on jo punaisia pelargonioita ja vielä pitäisi valita sopiva rhododendron eli alppiruusu.

”Puutarha-aikaan käymme täällä varmaan kerran viikossa. Täällä kyllä huomaa, että kun puutarhakausi alkoi, niin ihmiset unohtivat koronavirukset ja lähtivät liikkeelle”, Mari-Anna sanoo.

Pariskunta asuu Sipoossa isolla tontilla, missä riittää aina tilaa uusille kasveille. Keravan Hong Kong on heille tuttu kauppa jo vuosien takaa. Kahden viikon kuluttua Hong Kong -kyltti kuitenkin lasketaan alas ja tilalle tulee Rusta. Sisältä kauppa on jo muuttunut täysin.

Miltä se tuntuu?

”Olen kyllä huomannut, että kauppa on muuttunut. Nyt on paljon sisustustavaraa, ehkä vähän laadukkaampaa kuin ennen. Ennen se oli ehkä myös enemmän miesten kauppa. Olihan se aikanaan sellainen isän hauska päivä, kun vieraili Hong Kongissa”, Harri Berg sanoo.

Ruotsalainen halpatavarataloketju Rusta osti Hong Kongit kaksi vuotta sitten. Sitä ennen noin 30 vuotta vanha Hong Kong -ketju oli joutunut yrityssaneeraukseen.

Markkinat muuttuivat ja kilpailu kiristyi rajusti kymmenen viime vuoden aikana. Keravallakin Hong Kongia vastapäätä on nyt muun muassa Motonet, Jysk ja Tokmanni.

Hong Kongin edulliset ja joskus vähän eksoottiset työkalut ja hieno kalastusvälinevalikoima eivät enää olleetkaan ainutlaatuisia. Moni asiakas siirtyi hypistelemään ja viettämään aikaa kilpailijoiden hyllyväleihin.

Rustan maajohtajan Tommy Dolivon mukaan samoihin aikoihin Hong Kongin kanssa perustetulla Rustalla on ollut alusta asti selkeä konsepti, tehokas osto-organisaatio, joka toimii suoraan Aasiassa, tarkat ohjausjärjestelmät ja logistiikka.

Anne Kostian osti seitsemänkymppiselle äidilleen Hong Kongista tuulettimen. ”Minusta kauppa on muuttunut ihan hyvään suuntaan”, hän sanoo. Kuva: Juhani Niiranen / HS

”Rusta myy sitä, mitä asiakkaat haluavat ostaa. Ideana on, että vaikka hinnat ovat edullisia, myymälän fiilis ei ole halpaketjumainen”, Dolivo sanoo.

Ketjun kasvu on ollut hurjaa. Ruotsissa on jo noin 160 myymälää, ja toimintaa on kaikissa Pohjoismaissa sekä Saksassa.

Suomessa myymälöitä on nyt 25 ja tavoitteena on Dolivon mukaan kaksinkertaistaa myymälöiden määrä viidessä vuodessa. Vielä tänä vuonna avataan muutama uusi liike.

Suomessa myymälöissä säilytetään puutarhapuoli ja kalastusvälineet, joita Rustan muiden maiden liikkeissä ei ole. Ne ovat olleet Hong Kongien parhaiten menestyneet osat.

Miten on mahdollista, että Rustat menestyvät, vaikka kivijalkakauppa muuten on henkitoreissaan? Edes koronaviruskriisi ei ole hidastanut tahtia.

”Sisustamisen ja vapaa-ajan tuotteiden lisäksi meillä on valikoimassa esimerkiksi pesuaineita ja niiden myyntihän on tässä tilanteessa vain kasvanut. Halpatavaraketjut pärjäävät kaikkialla maailmassa, samoin arvokkaimmat brandit. Keskivaihe on se, jolla on vaikeaa. Kun ei ole oikein halpa eikä riittävän houkutteleva brändikään”, Dolivo sanoo.

Halpakaupassa toimii tietty perinteisyys. Markkinointi on suoramainontaa eli viikoittain koteihin jaettavia mainoslehtisiä. Ja nimenomaan, kun kyse on halvasta hinnasta, tuotetta halutaan tulla Dolivon mukaan kauppaan hypistelemään, että voidaan varmistua laadusta.

Verkkokaupassa Rusta on keskittynyt kalastusvälineisiin.

Kun asiakas saadaan kauppaan, mukaan tarttuu helposti kaikenlaista

Marja ja Bror Backmanin ostoskorissa on saippuoita ja lautasliinoja.

”Kynttilöitä voisi vielä ottaa”, Marja Backman sanoo.

Marja ja Bror Backman olivat ostoksilla keskiviikkona Keravan Hong Kongissa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Sipoolaiset Backmanit käyvät Hong Kongissa harvakseltaan, eikä vanhaa valikoimaa ole ikävä.

”Eilen etsin täältä grilliin uutta pyörää hajonneen tilalle. Sitä ei löytynyt, mutta ei löytynyt toisestakaan kaupasta”, Bror Backman sanoo.

Backmanit ovat pyörineet kaupassa jo jonkin aikaa edestakaisin, koska kassoille pääsee vain yhtä reittiä. Vanhaan Hong Kongiin tottuneille asiakkaille muutos on hämmentävä.

”Miten täältä pääsee ulos”, eräs asiakas huudahtaa.