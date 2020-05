Euroopan komission ehdotus koronaviruspandemian taloudellisten vahinkojen lievittämiseksi ei ole EU:n lainsäädännön vastainen, arvioi kaksi eurooppaoikeuden professoria. Heidän mielestään pandemia on aiheuttanut poikkeustilan, jossa EU:n taloudellinen avustus on sallittua.

”Koronaviruspandemia on luonnonmullistukseen verrattavissa oleva tapahtuma, jolloin Euroopan unioni voi myöntää taloudellista apua jäsenvaltioille”, arvioi Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio.

Komissio ehdottaa hankkivansa markkinoilta 750 miljardia euroa lainaa, jonka turvin se voisi myöntää jäsenvaltioille taloudellista avustusta ja lainoja pandemian taloudellisten vaurioiden korjaamiseen.

Euroopan unionin perussopimuksen mukaan apua voidaan ”tietyin edellytyksin” antaa jäsenvaltiolle, jos sellaiset luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia.

”Euroopan unioni on aikaisemminkin ottanut lainaa ja se on katsottu hyväksyttäväksi. Ei ole perusteita väittää tämän uuden hätärahoitusjärjestelyn poikkeavan aiemmista siinä määrin, että se olisi vastoin eurooppaoikeutta.”

Raitio kuitenkin korostaa, että EU:n lainsäädäntö on kirjoitettu tieten tahtoen väljästi, jolloin se myös antaa liikkumavaraa poikkeuksellisissa oloissa.

”Eurooppaoikeus ei ole tieliikennelaki, jossa määritellään erittäin yksityiskohtaisesti vaikkapa nopeusrajoituksista. Tulkinnanvaraisuuden takia pidän hyvin todennäköisenä, että komission ehdotus saatetaan EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi.”

Suomen perustuslaissa säädetään, että valtion lainanoton tulee perustua eduskunnan suostumukseen, josta ilmenee uuden lainanoton tai valtionvelan enimmäismäärä. Valtiontakaus ja valtiontakuu voidaan antaa eduskunnan suostumuksen nojalla.

Komission ehdotuksessa Suomelle ei tulisi takausvastuuta, koska komission rahoitusmarkkinoilta ottamat lainat maksettaisiin takaisin suurempina jäsenmaksuina ja uusilla EU-veroilla.

Raition mielestä ehdotus tuskin on ristiriidassa perustuslain kanssa, koska taloudelliset sitoumukset pystytään mitä todennäköisimmin arvioimaan riittävän täsmällisesti etukäteen.

”Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt vuonna 2011, että etukäteen täytyy olla arvio siitä, mikä on Suomen taloudellisten sitoumusten todennäköinen suuruus. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella on selvää, että Suomi ei voi sitoutua sellaisiin järjestelyihin, joiden taloudellisista sitoutumista ei ole mitään arviota vaan piikki olisi auki. Tällaista vaaraa komission ehdotuksessa ei nähdäkseni ole.”

Turun yliopiston eurooppaoikeuden professorin Jukka Snellin mielestä komission ehdotuksessa keskeinen oikeudellinen kysymys liittyy perussopimuksen artiklaan 125. Sen mukaan EU tai yksittäinen jäsenvaltio ei saa ottaa vastakseen toisen valtion taloudellisia sitoumuksia.

”Ehdotuksessa ei ole kysymys siitä, että EU vastaisi yhdenkään jäsenvaltion taloudellisista sitoumuksista. Kysymys on siitä, että koronaviruspandemian erittäin poikkeuksellisissa oloissa jäsenvaltioille annetaan tilapäisesti taloudellista avustusta ja mahdollisesti lainaa. Se on eri asia kuin taloudellisista sitoumuksista vastaaminen.”

Snell korostaa yhteisvastuun olevan EU:n keskeisiä arvoja, joka on myös kirjattu perussopimukseen.

”Esimerkiksi Italia ja Espanja eivät ole aiheuttaneet koronaviruspandemiaa. Heille on vain käynyt huonommin ja ne ovat tilassa, joka verrattavissa luonnonmullistukseen. Tällöin EU:lla on perussopimuksen nojalla liki velvollisuus auttaa suurissa vaikeuksissa olevia valtioita.”

Perussopimuksen kolmannessa artiklassa sanotaan, että unioni edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta.

Professori Snellin mielestä komission ehdotuksessa tuskin rikotaan perussopimuksen artiklaa, jonka mukaan EU:n talousarviossa tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

”EU on ennenkin ottanut lainaa eikä tässä ole oikeudellisesti sikäli mitään uutta. Lainaa kyllä otetaan paljon enemmän kuin ennen mutta viime kädessä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet lainojen takaisinmaksuun.”

Eurokriisin alkaessa runsas kymmenen vuotta sitten eurovaltiot antoivat suoraa lainaa Kreikalle. Myöhemmin Kreikan ja muiden eurovaltioiden hätärahoitusta jatkoivat Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi.

Lainojen ehdot olivat erittäin ankarat, mikä aiheutti rahoitusta vastaanottavissa valtioissa suuria taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia.

Snellin mielestä komission ehdotusta ei pidä verrata eurokriisin alkuvaiheisiin, koska nykyisin kriisin syy on tyystin toinen.

”Asetelma on täysin erilainen, koska kymmenen vuotta sitten kyse oli osittain valtioiden itseaiheuttamista taloudellisista ongelmista. Jos Kreikalle olisi annettu lainaa ehdoitta, se olisi saattanut kannustaa myös muita valtiota holtittomaan talouspolitiikkaan ja lisätä moraalikatoa.”