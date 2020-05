Lomautusten määrä on pysähtynyt. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Lomautusten määrä on pysähtynyt toukokuussa korkealle tasolle, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Ministeriön tilannekuvan mukaan lomautettujen määrä alkoi kasvaa maaliskuun puolessa välissä ja kiivain kasvuvaihe oli huhtikuun alkupuolella.

Muusta kuin lomautuksesta johtuva työttömyys ei ole kasvanut läheskään samaan tahtiin kuin lomautettujen määrä. Myös muusta kuin lomautuksista johtuvan työttömyyden kasvu on pysähtynyt vapun jälkeen.

Helmikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita oli 18 800. Maaliskuun lopussa heitä oli 65 300 ja huhtikuun lopussa 163 700. Tiistaina heitä oli 162 000, eli toukokuun aikana heidän määränsä on supistunut hieman.

Muusta kuin lomautuksista johtuva työttömyys on kasvanut 40 000 hengellä helmikuun lopusta lähtien. TEM:n mukaan yt-neuvottelut eivät näin ollen ole realisoituneet täydellä voimallaan ainakaan vielä irtisanomisina, vaan lomautukset toimivat puskurina.

Naisia on lomautettu kriisin aikana enemmän kuin normaalioloissa. Lomautetut ovat tavallista nuorempia. Työnsä menettäneiden joukossa on enemmän keskituloisia kuin normaaliaikoina. Myös nuorten työttömyys on kasvanut keskimääräistä enemmän kriisin aikana.

Yrittäjiä on jäänyt maalis–huhtikuussa työttömäksi kymmenen kertaa enemmän kuin vuosi sitten. Heidän osuutensa työttömäksi jääneistä on lähes neljännes.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että yritysten saamilla tuilla on ollut toistaiseksi osansa pelätyn konkurssiaallon välttämisessä. Oma merkityksensä on ollut myös yritysten velkojien joustavuudella, Finnveran takuilla ja muilla yritystoimintaa tukevilla järjestelyillä.

Konkurssit ovat silti lisääntyneet vuoden 2019 tammi–huhtikuuhun verrattuna. Tämän vuoden tammi–huhtikuussa konkursseja on pantu vireille 8,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä on kasvanut teollisuuden ja kaivostoiminnan, majoitus ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla.