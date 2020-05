Maaliskuun alkupuolella Johanna Buska aavisti, ettei töitä pian enää ole. Kemiläinen hotelli oli hiljennyt koronaviruksen takia äkisti.

”Hotelli oli tyhjä. Kukaan ei liikkunut mihinkään. Silloin tuli järkytys, että miten tässä nyt käy.”

Vuoroesimiehenä hotellin ravintolassa työskentelevä Buska ja hänen työkaverinsa lomautettiin alustavasti toukokuun puoliväliin saakka.

”Olen ollut pitkän rupeaman töissä. Ajattelin, että tässähän tulee nyt tällainen pieni loma. Että kyllä se ohi menee. Toki mietin, miten käy, kun palkka ei juokse ja kuinka nopeasti päivärahat sitten saa.”

Buskalla on kolme lasta, joista nuorin on esikouluikäinen. Päivät lomautettuna ovat kuluneet arjen pyörityksessä, hän kertoo. Työkavereita on ollut ikävä.

”Jos ei olisi perhettä ja ihanaa miestä, niin kyllä tässä olisi voinut syrjäytyä. Yksinelävillä ei varmasti helppoa ole.”

Suomessa on koronakriisin takia lomautettu ennennäkemätön määrä ihmisiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keskiviikkona työllisyyskatsauksen, jonka luvut ovat karua luettavaa.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 433 100 työtöntä työnhakijaa, joihin myös lomautetut lukeutuvat. Se on lähes kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Yksistään huhtikuussa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi noin 124 000 ihmisellä.

Koronakriisin vaikutukset tuntuvat laajasti. Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt ympäri Suomen. Se on kasvanut kaikissa ammattiryhmissä ja koulutustaustoissa.

Runsaat 40 prosenttia työttömistä työnhakijoista on Johanna Buskan tavoin lomautettuja. Se on toivoa herättävä asia: jos lomautettuina olevat pääsevät palaamaan takaisin töihinsä, kriisistä toipuminen on nopeampaa.

Mutta kuinka moni lomautetuista pystyy palaamaan töihin? Säilyvätkö työpaikat?

Sitä on vielä vaikea sanoa, toteaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen.

Lomautetut pääsevät eturintamassa takaisin töihin, kun talous alkaa elpyä. Talouden elpyminen taas riippuu Pylkkäsen mukaan paljon siitä, miten epidemiatilanne Suomessa kehittyy ja kuinka ihmiset lähtevät liikkeelle, kun rajoitukset löyhenevät.

”Paras keino torjua negatiivisia työllisyysvaikutuksia on pitää eri elinkeinoihin kohdistuvat rajoitukset mahdollisimman pieninä. Vastuun painopistettä tartuntojen leviämisestä pitäisi siirtää kansalaisille itselleen”, Pylkkänen sanoo.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus uskoo, että suurin osa lomautetuista saa pitää työpaikkansa. Tähän oletukseen perustuu myös tutkimuslaitoksen ennuste työttömyyden kehityksestä.

Joillain aloilla, kuten palvelualalla, kysyntä voi kuitenkin olla tavallista heikompaa pitkän aikaa. Ulkomainen turismi pysyy poissa, eivätkä ihmiset virustartunnan saamisen pelossa käytä palveluita normaaliin tapaansa, Lehmus sanoo. Tämä tietää sitä, että työpaikkoja katoaa.

Toisilla aloilla voi sitä paitsi vielä olla pahin edessä, vaikka lomautusten ja irtisanomisten suurin huippu näyttää jo olleen maalis–huhtikuussa, hän sanoo.

”Suomessa on paljon investointitavaraa tuottavaa teollisuutta. Kun uusia tilauksia ei tule, se näkyy viiveellä tuotannossa, jolloin joudutaan myöhemmin lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä.”

Tällä viikolla päivittyivät myös Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen luvut. Ne eivät vielä heijastele koronakriisin vaikutuksia, sillä työttömyyden määritelmä eroaa työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen määritelmästä, samoin kuin tiedonkeruumenetelmä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen työttömyysaste oli huhtikuussa 8,1 prosenttia, vain noin 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

”Lomautetut eivät vielä ole ehtineet tippua työttömiksi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa”, tiivistää yliaktuaari Pertti Taskinen.

Ennen koronaviruksen rantautumista Suomeen yksi hallituksen keskeisimmistä ja seuratuimmista mittareista oli työllisyysaste. Sen nostaminen 75 prosenttiin oli pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen suuri tavoite, johon hallitusohjelman toteutus pitkälti nojasi. Piti synnyttää uusia työpaikkoja ja nopeasti.

Mutta pandemia muutti suunnitelmat, ja nyt Suomen työllisyyspolitiikassa on toisen mittaluokan haasteita. Marin totesi maaliskuun puolivälissä, ettei enää keskustella työllisyystavoitteesta eli 30 000 uuden työllisen saamisesta vaan siitä, miten jo olemassa olevat työpaikat turvataan. Tätä hallitus on alkuvaiheessa pyrkinyt tekemään esimerkiksi yrityksille myönnetyllä kriisirahoituksella.

Tutkimuslaitos Etla ennustaa, että työttömyysaste nousee tänä vuonna tuntuvasti. Maanantaina julkaistun ennusteen mukaan työttömyysaste tulee olemaan tänä vuonna 9,7 prosenttia. Jos tämä ennuste käy toteen, työttömyysaste olisi kolme prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuonna. Se kasvaisi enemmän kuin finanssikriisin aikana.

Työpaikan menettäminen on yksilölle usein tragedia. Jos työttömyys pitkittyy, voi siitä seurata liuta negatiivisia kehityskulkuja, kuten terveyden heikkenemistä ja psyykkisiä ongelmia, sanoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen Pylkkänen.

Työttömyyden kasvulla on myös laajoja seurauksia julkiselle taloudelle, kun verotulojen virta alkaa sakata ja tarve etuuksille kasvaa.

Pylkkäsen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman työllisyyskatsauksen tuoreet luvut ovat kaikkiaan järkyttäviä. Hänen mielestään niistä voi päätellä sen, etteivät koronaviruksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset jakaannu tasaisesti.

”Me emme ole tasa-arvoisia tämän koronaviruksen edessä. Se kohtelee meitä epätasa-arvoisesti siinä, keillä on mahdollisuus välttää toimeentulon katkeaminen ja toisaalta pystyä suojautumaan tartunnalta esimerkiksi etätöitä tekemällä.”

Etlan Lehmuksen mukaan kansainvälinen aineisto viittaa myös siihen, että pandemia on vienyt työtä erityisesti pienituloisilta ja palvelualoilla työskenteleviltä ihmisiltä.

”Siten tämä on tuloerojen kannalta lyhyellä aikavälillä ikävä tilanne”, Lehmus sanoo.

Työttömiä työnhakijoiden määrä on kasvanut myös Suomessa eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden keskuudessa. Naisten työttömyys on lisääntynyt enemmän kuin miesten.

Vaikka työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut viime vuoden huhtikuuhun verrattuna kaikilla koulutusasteilla, työttömien työnhakijoiden absoluuttiset määrät ovat huomattavan paljon korkeammat matalilla koulutustasoilla kuin korkeamman koulutuksen saaneilla. Tämä kertoo Pylkkäsen mukaan siitä, että korkeamman koulutuksen saaneet ovat yleensäkin huomattavasti paremmin suojassa työttömyydeltä.

Toisaalta tutkimusyksikkö Helsinki School of Graduate Economicsin tietokannan mukaan työnsä kokonaan menettäneiden eli irtisanottujen keskuudessa näyttää olevan enemmän keskituloisia työntekijöitä kuin normaalioloissa.

Yksi erityisen huolestuttava kehitys on Pylkkäsen mukaan nuorisotyöttömyyden kasvu.

Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömyys oli huhtikuussa kaksinkertaistunut vuoden takaisesta. Nuorisotyöttömyydellä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Se lisää Pylkkäsen mukaan työtä vaille jääneiden nuorten näköalattomuutta ja heikentää heidän ammatillista itsetuntoaan, mikä voi heijastua tulokehityksessä pitkään.

Toinen erityisen hankala työttömyyden muoto on pitkäaikaistyöttömyys, Pylkkänen sanoo. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli huhtikuussa työllisyyskatsauksen mukaan noin seitsemän prosenttia suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa.

”Kasvu ei ole vielä suurta, mutta jos talous ei nouse jaloilleen samaa tahtia kuin romahdus tuli, tässä syntyy pitkäaikaistyöttömyyttä. Nuorisotyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä pitää pystyä torjumaan heti alkuunsa.”

Työ- ja elinkeinoministeriö piti torstaina oman tilannekatsauksensa koronapandemian vaikutuksista työllisyystilanteeseen. Ministeriön virkamiehillä oli positiivista kerrottavaa: lomautettujen ja muiden työttömien työnhakijoiden määrän kasvu näyttää vapun jälkeen pysähtyneen.

Sitten kansliapäällikkö Jari Gustafsson jakoi huonommat uutiset. Epidemian toinen aalto saattaa tulla myöhemmin voimakkaana, Gustafsson sanoi. Eikä silloin iskukyky ole enää samaa luokkaa kuin mitä se on keväällä ollut. Tähän pitää Gustafssonin mukaan varautua ja arvioida tulevaa silmällä pitäen sitä, miten hyvin pandemian negatiivisia työllisyysvaikutuksia on toistaiseksi kyetty torjumaan.

Ensi viikkoon kohdistuu paljon odotuksia. Ravintolat saavat avata ovensa asiakkailleen tietyin rajoituksin, ja alalla olevia lomautettuja on kutsuttu takaisin töihin. Kemiläinen Johanna Buska kuuluu heihin.

Buska aloittaa maanantaina saman työnantajan omistamassa kesäravintolassa. Hän on innoissaan. Ravintolalla on jo tehty valmisteluja, ja Buska on tutustunut sen keittiöön. Kesäravintolassa on kaikki valmista, mutta saapuuko asiakkaita? Se mietityttää.

”Sitä ei yhtään tiedä, miten asiakkaita tulee ja uskaltavatko ihmiset liikkua vai tuleeko sitten hirveä rysäys. Toivotaan, että ihmiset innostuvat ja lähtevät liikkeelle.”

Buskan olisi tarkoitus työskennellä kesäravintolassa syksyyn saakka, mutta mikään ei nyt ole varmaa.

”Kyllä tässä varauksella mennään. Sekin on epäselvää, mitä sitten syksyllä tapahtuu ja pääseekö omaan pisteeseensä töihin vai ei.”

Herättääkö epävarmuus huolta?

”Ei oikeastaan. Ajattelen niin, että jokainen asia menee omalla painollaan. Pääasia on se, että kaikilla on turvallista ja terveellistä olla töissä”, Buska sanoo.

”Jos tulee taas lomautus, sitten ollaan kotona, leivon ja hoidan lapsia. Rahallisesti se tietenkin vaikuttaa, kun palkka ja päiväraha eivät ole sama asia, mutta sitten on vain elettävä vähän säästeliäämmin.”