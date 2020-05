Talouslehti Forbes on pudottanut kosmetiikkayrittäjä, tosi-tv-tähti ja sosiaalisen median vaikuttaja Kylie Jennerin miljardöörien listaltaan. Syynä tähän on se, että lehden mukaan Jenner perheineen on liioitellut tulojaan.

Forbes julkaisi perjantaina laajan artikkelin, jossa se käsitteli Jennerin liiketoimintaa. Artikkelin mukaan Jennerin tulot olivat huomattavasti pienemmät, kuin hän oli alun perin antanut ymmärtää. Asiasta kertovat myös Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä uutistoimistot AFP ja Reuters.

”Forbes on laskenut uudelleen Kylien varallisuuden ja päätellyt, että hän ei ole miljardööri”, artikkelissa kirjoitetaan.

Jennerin perustamalla Kylie Cosmetics -kosmetiikkayrityksellä on ollut suuri rooli Forbesin listalle päätymisessä.

Reilu vuosi sitten uutisoitiin, että Jenner on noussut maailman nuorimmaksi miljardööriksi, joka on itse ansainnut omat rahansa. Tuolloin Forbes arvioi 21-vuotiaan Jennerin omaisuudeksi noin miljardi dollaria eli vajaat 900 miljoonaa euroa. Forbesin mukaan Kylie Cosmetis -yrityksen arvo oli ainakin 900 miljoonaa dollaria eli vajaat 800 miljoonaa euroa.

Jenner myi kosmetiikkayrityksestään 51 prosenttia tammikuussa kauneusjätti Cotylle.

Forbesin tutkittua kauppaa se tuli kuitenkin siihen tulokseen, että Jennerin kosmetiikkayritys olisi huomattavasti vähemmän tuottava, kuin mitä annettiin ymmärtää. Forbesin mukaan Jenner perheineen on todennäköisesti myös vääristellyt verotietojaan.

Jenner ei kuitenkaan ole kaukana miljardöörin statuksesta. AFP:n mukaan Forbes arvioi hänen omaisuutensa arvoksi noin 900 miljoonaa dollaria.

Jenner itse kommentoi asiaa Twitterissä sanoen, että Forbesin artikkelissa on paljon epätarkkuuksia ja oletuksia, joita ei ole osoitettu todeksi.

Jenner nousi ensimmäisen kerran julkisuuteen perheensä elämää käsittelevän Kardashianit-ohjelman kautta.