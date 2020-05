Saksalainen energiayhtiö Uniper käynnistää tänään lauantaina uuden Datteln 4 -hiilivoimalansa Saksassa.

Uniperin suurin omistaja on suomalainen Fortum, joka ilmoitti syyskuussa 2017 ostavansa 50 prosenttia yhtiöstä. Maaliskuussa Fortumin omistus nousi liki 70 prosenttiin.

Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa sijaitsevan hiilivoimalan käynnistys on kerännyt paikalle mielenosoittajia muun muassa Saksan Greenpeacesta ja Ende Gelände-, Fridays for Future - ja Extinction Rebellion -ympäristöliikkeistä.

Paikan päällä ollut Saksan Greenpeacen ilmastoasiantuntija Lisa Göldner kertoo HS:lle, että mielenosoitukset ovat edenneet rauhallisesti.

”Samaan aikaan on käynnissä useita mielenosoituksia. Täällä on myös paikallisia ryhmiä, jotka ovat protestoineet Dattelnin käynnistämistä vastaan useita vuosia”, Göldner sanoo.

”Tämä oli surullinen päivä. Emme pystyneet estämään Dattelnin käynnistymistä, mutta hiiltä vastustava liike on edelleen voimissaan ja hyvin monimuotoinen, mukana on esimerkiksi eri-ikäisiä ihmisiä. Minulle se on selvä merkki siitä, että mielenosoitukset tulevat jatkumaan.”

Pääomistaja Fortum vahvisti tiedotteella perjantaina, että voimala käynnistyy aikataulun mukaisesti.

”Ymmärrämme hyvin ihmisten huolen ja olemme samaa mieltä siitä, että hiilestä on luovuttava ja päästöjä vähennettävä”, yhtiö sanoo tiedotteessa.

Fortumin perustelujen mukaan Saksan hallitus on tehnyt kokonaisratkaisun, jonka osana Datteln 4 avataan ja hiilestä luovutaan järjestelmällisesti vuoteen 2038 mennessä. Ensin suljetaan vanhat ja tehottomat laitokset, ja niin kauan kuin hiiltä käytetään, se tehdään Datteln 4:n kaltaisissa uusissa laitoksissa.

Perustelu ei ole tehonnut ympäristöjärjestöihin, jotka ovat osoittaneet mieltään Uniperia ja Fortumia vastaan.

Suomen Greenpeace toimitti perjantaina Fortumin toimitusjohtajalle Pekka Lundmarkille ja hallituksen puheenjohtajalle Matti Lievoselle suomalaisilta kootut yli 2 800 viestiä, joissa paheksutaan hiilivoimalan avaamista.

Datteln 4-voimalan piti käynnistyä jo vuonna 2011, mutta rakennustyöt ovat viivästyneet. Hiilivoimala on maksanut Uniperille 1,5 miljardia euroa.