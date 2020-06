Helsinkiläinen Nordic Urban -yhtiö aikoo rakennuttaa Tukholmaan kelluvan lämminvesialtaan saunoineen. Tavoitteena on, että noin 20 miljoonan euron merikylpylä olisi valmis kolmen vuoden sisällä.

Yhtiön Tukholman-hanke julkistettiin tiistaina Ruotsissa. Nordic Urban -yhtiön toimitusjohtajan Raoul Grünsteinin mukaan kylpylällä on takanaan Tukholman kaupunginjohdon ja viiden suurimman puolueen tuki.

Nordic Urban omistaa entuudestaan Helsingissä Katajanokalla toimivan Allas Sea Pool -uimalan, jota pyörittää sen tytäryhtiö Helsinki Allas.

Tukholmaan suunniteltu kylpylä on hieman suurempi kuin Katajanokan Allas. Sijaintipaikaksi on kaavailtu Munkbrohamnenia Vanhassakaupungissa. Yhtiön mukaan sopivaa paikkaa on etsitty yhdessä kaupungin kanssa jo kahden vuoden ajan.

Koko kylpylä ravintoloineen ja saunoineen tulisi veden päälle, toisin kuin Katajanokalla, jossa saunat ja ravintolatilat ovat maan päällä.

Tukholman kaupunkikehityslautakunnassa hanke on käsiteltävänä torstaina 11. kesäkuuta.

Nordic Urban on rakentamassa Suomessa altaita ainakin Turkuun ja Ouluun, joissa kaupunki on hankkeet jo hyväksynytkin. Oulun kylpylän oli määrä valmistua keväällä 2021, mutta hanketta lykättiin koronaviruspandemian takia.

Espoossa kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi maanantaina Keilaniemen edustalle kaavaillun altaan suunnitteluvarauksen.

Grünsteinin mukaan yhtiö neuvottelee vastaavista hankkeista parhaillaan useassakin eurooppalaisessa ja yhdysvaltalaisessa kaupungissa. Hankkeita on vireillä Oslossa ja kahdeksassa muussa kaupungissa Suomen ulkopuolella.

”Jos kaikki toteutuisivat, verkostossa olisi yhteensä 14 kelluvaa kylpylää.”

Uusia hankkeita Nordic Urban suunnittelee maailmalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Rahoituksesta se kertoo neuvotelleensa sekä suomalaisten että kansainvälisten kiinteistösijoitusyhtiöiden kanssa.

Merikylpylöiden rakennukset tulevat olemaan puuarkkitehtuuria. Uimaveden yhtiö kertoo puhdistavansa suljetussa kierrossa.

Tukholmaan se suunnittelee järjestelmää, jossa altaiden vesi lämmitettäisiin järvivedestä vesilämpöpumpuilla kerättävällä lämpöenergialla. Energiakulutus jäisi tavanomaisia uimahalleja alhaisemmaksi.

Helsingin Allas maksoi aikoinaan noin 12 miljoonaa euroa. Sen kustannuksia kasvattivat monet viivästykset. Kylpylän alun perin kahdeksan vuoden mittaiseksi sovitusta vuokra-ajasta kaksi vuotta kului rakennusprojektiin.

Myöhemmin Helsingin kaupunki jatkoi Altaan vuokrasopimusta vuoden 2030 loppuun asti.

Helsinki lainasi vuonna 2015 kylpylän rakentamiseen miljoona euroa. Vuosi sitten laina-aikaa jatkettiin marraskuun 2025 loppuun asti.

Grünsteinin mukaan viime vuonna Altaalla kävi noin 800 000 ihmistä, joista kylpyläasiakkaita oli lähes 300 000. Allas Sea Poolin liikevaihto oli noin 6,9 miljoonaa euroa ja liiketulos runsaat puoli miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemian takia Allas oli keväällä kiinni kaksi ja puoli kuukautta. Se avattiin yleisölle vasta eilen maanantaina.

Grünstein on Nordic Urban -yhtiön suurin osakkeenomistaja. Mukana on myös tukku helsinkiläisiä yrittäjiä, muun muassa mainostoimisto Hasan & partnersin perustaja Ami Hasan, elokuvatuottaja Markus Selin ja kuvataiteilija, sijoittaja Sofia Ehrnrooth ja ravintoloitsija Kim Heiniö.