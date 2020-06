Raaka-ainekauppaa käyvää Trafigura-konsernia epäillään korruptiosta ja markkinoiden manipuloimisesta, kertoo brittilehti The Guardian. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan korruptiota ja manipulaatiota tutkitaan yli neljän vuoden ajalta.

Monikansallisella Trafigura-konsernilla on yhteyksiä myös Suomeen. Yhtiö omistaa 29,7 prosenttia kaivosyhtiö Terrafamesta, joka puolestaan omistaa Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran nikkelikaivoksen. Suomen valtion omistama Malminjalostus Oy omistaa Terrafamesta vajaat 70 prosenttia ja finanssikonserni Sampo alle prosentin.

Trafigura ryhtyi Terrafamen omistajaksi vuonna 2017 ostaessaan yhtiöstä 15,5 prosentin osuuden. Sittemmin Trafiguran omistusosuus Terrafamesta on osana rahoitusjärjestelyjä kasvanut.

Korruptioepäilyjä tutkii raaka-ainekauppaa Yhdysvalloissa valvova CFTC-virasto. Sen mukaan Trafiguraan kohdistuvat epäilyt liittyvät kaivostoiminnan sijaan öljykauppaan. Trafigura on kieltäytynyt kommentoimasta tapausta.

Trafigura on yli 153 miljardin euron liikevaihdollaan yksi maailman suurimmista itsenäisistä öljytuotteiden, metallien ja mineraalien kauppiaista. Kansainvälisellä yhtiöllä on toimintaa 41 maassa. Yhtiön pääkonttori on virallisesti Singaporessa, mutta sen omistaja Farringford N.V. toimii Curacaon saarella Karibianmerellä.

Yhtiön 26-vuotisessa historiassa se on yhdistetty useisiin lahjuksiin, korruptioon ja ympäristökatastrofeihin liittyviin skandaaleihin, The Guardian kertoo. Yhtiö esimerkiksi osallistui 500 000 öljytynnyrin salakuljettamiseen Saddam Husseinin Irakista maan ollessa kansainvälisten pakotteiden alaisuudessa vuonna 2001.

Vuonna 2006 yhtiö yhdistettiin vaaralliseen jätteen kuljettamiseen Norsunluurannikolle, mikä johti yli 100 000 ihmisen sairastumiseen ja maan viranomaisten mukaan ainakin 15 ihmisen kuolemaan.