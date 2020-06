Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus varautuu koronavirusrokotteen hankkimiseen. Hallitus ehdottaa tiistaina esittelemässään lisätalousarviossa rokotehankintaan 110 miljoonan euron rahoitusta.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan, että määrärahojen kohdalla on kyse nimenomaan varautumisesta, eikä mahdollisia hankintoja ole vielä tiedossa. Summa on arvioitu aikaisempien rokotehankintojen pohjalta, mutta arviointi on vaikeaa.

Määräraha haluttiin varata nyt, sillä tilanteen tullessa rokotteen hankkimisessa on luultavasti oltava nopea.

Sekään ei ole vielä tiedossa, olisiko tulevaisuudessa mahdollinen rokotehankinta Suomen oma vai esimerkiksi EU-yhteistyössä tehtävä.

Rokotetta koronavirusta vastaan kehitetään ympäri maailmaa vauhdilla. Maailman terveysjärjestö WHO:n seurannan mukaan maailmassa on käynnissä ainakin 125 rokotehanketta.

Toistaiseksi markkinoilla ei ole yhtäkään rokotetta.

Lisäksi hallitus ehdotti lisätalousarviossaan rahoituksen lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

THL:ssä varat kohdistettaisiin koronaviruksen testaukseen sekä testauskapasiteetin nostoon ja pandemiasta aiheutuvaan lisätyöhön.