Berliini

Saksan hallitus pääsi myöhään keskiviikkoiltana sopuun kahden päivän neuvottelut vaatineesta elvytyspaketista.

Paketin hintalappu on ennakoitua sataa miljardia euroa selvästi suurempi: 130 miljardia euroa. Se on Saksan historian suurin panostus talouden elvytykseen, liittokansleri Angela Merkel sanoi lehdistötilaisuudessa päätöksen jälkeen.

Euromääräisesti elvytyspaketti on Suomen hallituksen tuoretta lisätalousarviota suurempi, kun summa jaetaan asukasta kohden väkiluvulla. Saksan paketti on 1,5 miljardia euroa miljoonaa asukasta kohden, kun Suomen lisätalousarvio on 1 miljardia euroa miljoonaa asukasta kohden.

Paketti on vain yksi osa Saksan elvytystoimia, jotka ovat euroalueella vertaansa vailla. Valtiovarainministeri Olaf Scholz sanoi keskiviikkona, että Saksalla on varaa elvyttää taloutta velkarahalla, koska se on hoitanut talouttaan hyvin. Saksan talouden vaikutus on suuri koko Euroopalle, ja Saksa on myös Suomen tärkein vientikumppani.

Uutistoimisto Reuters huomautti, että Saksan taloudellinen etumatka koronaviruskriisissä saattaa johtaa epätasapainoon euroalueella, koska muilla valtioilla ei ole yhtä hyviä edellytyksiä elvytykseen.

Saksalaisilta ekonomisteilta elvytyspaketti sai tuoreeltaan kiitosta. Ifo-instituutin pääjohtaja Clemens Fuest kiitteli panostuksia investointeihin. Kuinka hyvin elvytyspaketti auttaa Saksan yli kriisin, riippuu Fuestin mukaan kuitenkin myös siitä, tuleeko pandemiassa pelättyä toista aaltoa.

Sanomalehti Süddeutsche Zeitung luonnehti pakettia historialliseksi käänteeksi Saksan säästöpolitiikalle, sillä nyt ”rahaa sataa taivaalta”. Rahan jakaminen uudella tavalla liittyy kriisin poikkeukselliseen luonteeseen: talouden pysähdyttyä keväällä kuin seinään olisi nyt saatava ihmiset jälleen kuluttamaan ja yritykset investoimaan.

Vuonna 2021 pidettävät liittopäivävaalit eivät voineet olla heijastumatta elvytyspakettiin, ja se tarjoaakin poliittisesti jokaiselle jotakin. Arvonlisäverokantaa lasketaan määräajaksi eli vuoden loppupuoliskoksi 19 prosentista 16 prosenttiin. Alempi arvonlisäverokanta laskee 7 prosentista 5 prosenttiin, Merkel kertoi.

Alv-alennuksen toivotaan hyödyttävän niin yrityksiä kuin kuluttajia tulotasoon katsomatta. Saksan liittopäivillä on kaksi istuntoviikkoa aikaa säätää heinäkuussa voimaan tuleva veroale ennen kesän istuntotaukoa.

Lisäksi pakettiin kuuluu huojennusta kasvaneisiin energiakuluihin sekä katto yritysten sosiaaliturvamaksuihin.

Tuntuvana kädenojennuksena perheille Saksa maksaa ylimääräisen 300 euron lapsilisän jokaista lasta kohden. Saksassa lapsilisä on tällä hetkellä 204 euroa ensimmäisestä lapsesta, kun Suomessa se on 94,88 euroa kuussa.

Merkittäviä panostuksia on luvassa myös kuntien talouteen.

Etukäteen Saksan arvioitiin vauhdittavan uusien autojen kauppaa ja maalle elintärkeää autoteollisuutta jopa tuhansien arvojen ostobonuksella.

Autoteollisuuden lobbaama kaikkia uusia autoja koskeva ostobonus ei kuitenkaan ollut mieleen Merkelin kristillisdemokraattien hallituskumppanille sosiaalidemokraateille ilmastosyistä eikä siksi, että tuki osuu hyvätuloisiin, joilla on mahdollisuus harkita uuden auton ostoa.

Kompromissina autoteollisuus saa innovaatiorahaa, ja ostobonus koskee vain uusia sähköautoja. Ostobonus voi olla jopa 6 000 euron arvoinen.

Lisäksi sähköautojen latauspisteitä rakennetaan lisää. Päätös vie aseita myös äänekkäästi autoteollisuutta kritisoivalta ilmastoliikkeeltä ja oppositiopuolue vihreiltä.

Deutsche Bahnia eli rautateitä liittovaltio tukee viidellä miljardilla lisäeurolla.