Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella on nostanut Teamsin kriittisen tärkeään asemaan koko yhtiön tulevaisuuden kannalta.

Kun New Yorkin kaupungin opetusvirasto kielsi huhtikuussa opettajia käyttämästä Zoom-videokokousohjelmistoa etäopetuksessa tietoturvahuolien takia, Microsoft näki tilaisuutensa tulleen.

Yhtiön viidenkymmenen työntekijän iskuryhmä paiski töitä kellon ympäri New Yorkin koulupiirin – joka on Yhdysvaltain koulupiireistä suurin –virkamiesten ja opettajien kanssa saadakseen heidät siirtymään etäopetuksessaan Microsoft Teamsiin. Se on Zoomin kanssa kilpaileva Microsoftin etäkonferenssi- ja -yhteistyöohjelmisto.