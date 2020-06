Koronakevään kurssiromahdus houkutteli yksityissijoittajia osakemarkkinoille.

Nordnetissä osakesäästötilejä avattiin maaliskuussa ennätysmäärä, 13 000. Se on enemmän kuin tammikuussa ja joulukuussa, jolloin osakesäästötilejä pääsi avaamaan ensimmäistä kertaa. Pahimman kurssirytinän aikana uusia tilejä avattiin 500–800 päivässä.

Myös Nordeassa ja Danske Bankissa avattiin maaliskuun kurssiromahduksen jälkeen tavanomaista enemmän osakesäästötilejä, Nordeassa 4 800 ja Danske Bankissa 1 500.

”Odotimme, että tilien avaaminen painoittuisi vuodenvaihteeseen, mutta kyllä tämä kurssilasku innosti ihmisiä avaamaan osakesäästötilejä jopa alkuvuotta enemmän”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Suomessa on nyt yksityissijoittajia osakkeenomistajina enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Huhtikuun lopussa yli 870 000 suomalaista yksityishenkilöä omisti pörssiosakkeita, mikä on reilut 60 000 enemmän kuin viime vuoden lopussa.

Osakesäästötileissä meni toukokuun alussa rikki 100 000 rajapyykki, selviää arvopaperikeskus Euroclear Finlandin tilastosta.

Omaisuutta näille tileille oli karttunut yli 330 miljoonaa euroa. Neljännes tileistä on avattu täysin uusille osakesijoittajille.

Osa niistäkin sijoittajista, jotka olivat avanneet tilin jo alkuvuodesta, ryhtyivät ostamaan osakkeita ensimmäistä kertaa vasta maaliskuun alennusmyynneiltä. Nordnetin maajohtajan Suvi Tuppuraisen mukaan monen osakesäästäjän tili oli alkuvuodesta täysin tyhjillään.

”Tammikuussa kurssit olivat korkealla ja yhtiöitä oli arvostettu ehkä liiankin ylös. Moni osakesäästäjä odotti oikeaa hetkeä lähteä osakemarkkinoille, ja koronan aiheuttama kurssiromahdus sellaisen tarjosi”, Tuppurainen kertoo.

Maaliskuun syöksylaskussa moni vakavarainen yhtiö alkoi näyttää uusille sijoittajille houkuttelevalta sijoituskohteelta, sillä niiden tulevaisuudennäkymät olivat kunnossa mutta osakkeen hinta alhaalla.

Tuppuraisen mukaan nopeita markkinaliikkeitä hyödynsi myös toisenlainen sijoittajaryhmä, joka käytti osakesäästötiliä lyhyeen kaupankäyntiin.

Sijoittajat kävivät maalis–huhtikuussa tavanomaista enemmän kauppaa kansainvälisillä osakkeilla, joita ostettiin romahduksen jälkeen huokeaan hintaan ja myytiin heti kurssinousun jälkeen.

”Verotehokkuus toimii tässä sijoittajan hyödyksi. Mahdolliset voitot on voinut sijoittaa täysimääräisenä takaisin pörssiin.”

Maaliskuun kurssiromahdus ei aiheuttanut osakesäästäjien joukossa myyntiryntäystä, Tuppurainen kertoo.

Sen sijaan maaliskuusta muodostui Nordnetissä varsinainen ostoralli. Nordnetin kautta ostettiin osakkeita kuukauden aikana nettona yhteensä 210 miljoonalla eurolla. Osakesäästötilien osuus ostoista oli jopa 80 miljoonaa euroa.

Tuppuraisen mukaan sijoittajat ryhtyivät myymään osakkeitaan vasta toukokuussa lähes 40 prosentin kurssinousun jälkeen. Sijoittajat ovat myyneet voitollisia sijoituksiaan ja keventäneet osakepainoa ennen tulevaa tuloskautta.

Danske Bankin osakesijoittajat keskittyivät kevään aikana pääasiassa myymään osakkeitaan, mutta osakesäästötilien haltijat muodostivat heidän joukossaan poikkeuksen. Maaliskuun alusta lähtien osakesäästötilien sisällä on viikko toisensa jälkeen ostettu osakkeita enemmän kuin myyty.

”Jonkin verran on toki ollut paniikkia, mutta yllättävän vähän verrattuna siihen, kuinka syvästä ja nopeasta kuopasta oli kyse”, Kaisa Kivipelto sanoo.

Hänen mukaansa yksityissijoittajia moititaan usein siitä, että he myyvät osakkeitaan huonoon aikaan. Koronakriisin aikana piensijoittajat ovat kuitenkin ymmärtäneet, että kyseessä on ohimenevä tilanne. Panikoinnin sijaan tilanne on osattu käyttää hyödyksi.

Myös Nordean osakesäästötileiltä rahaa on virrannut koronakevään aikana pörssiin päin.

Muutamia osakesäästötilejä on koronakevään aikana suljettu, mutta kyse ei ole siitä, että osakesijoittaminen olisi lopetettu kokonaan.

Nordean sijoitustuotteista vastaavan johtajan Tanja Erosen mukaan syyt ovat olleet verotuksellisia. Jos sijoittaja haluaa vähentää tappiot verotuksessa, täytyy osakesäästötili sulkea ja avata sitten uudelleen.

Eronen sanoo, että suurin osa osakesäästäjistä on ymmärtänyt osakemarkkinoiden luonteen.

”Sijoittaminen on pitkäjänteistä hommaa: välillä mennään ylös ja välillä alas, mutta pitkällä aikavälillä suunta on yleensä ylöspäin.”

Nordean osakesäästäjät poikkesivat erityisen paljon rahastosäästäjistä, joista enemmistö keskittyi koronakevään aikana omistustensa myyntiin. Erosen mukaan ero selittyy sijoittajien iällä ja riskiprofiililla.

”Nordeassa rahastosijoittajien suurin myyntilaidalla ollut ryhmä olivat yli 60-vuotiaat, jotka ovat sijoittajina usein turvallisuushakuisia.”

Osakesäästäjät sen sijaan ovat poikkeuksellisen nuorta omistajakuntaa. Kaikista osakesäästötilin avanneista suurin ryhmä ovat Euroclear Finlandin mukaan 18–29-vuotiaat sijoittajat.

Maaliskuun jälkeen osakesäästötilien avaamistahti on hidastunut pankeissa normaalilukemiin. Erosen mukaan vauhti hidastuu ilman uutta kurssiromahdusta entisestään.

Danske Bankin Kaisa Kivipelto uskoo, että osakesäästötilit kasvattavat suosiotaan myös tulevaisuudessa. Suurin ryntäys on kuitenkin takanapäin, eikä osakesäästötili sovi kaikille.

Kivipellon mukaan tilejä on kevään aikana jonkin verran suljettu, sillä osa sijoittajista ei ole alkuinnostuksen jälkeen kokenut osakesäästämistä omakseen.

Suvi Tuppurainen Nordnetistä huomauttaa, että koronatilanne jatkuu edelleen. Vaikka pahin rytinä on pörssissä ohi, Nordnetin kauppamäärät ovat kaksinkertaisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

”Aktiivisuus on pörssissä edelleen korkealla. Uskon, että koronakriisi tekee markkinatilanteesta sen verran mielenkiintoisen, että loppuvuonna nähdään vielä paljon uusia tilin avauksia.”