Saksan keskuspankki ennustaa, että liittovaltion talous supistuu tänä vuonna 7,1 prosenttia. Keskuspankki arvioi myös, että talouden toipuminen kuluvan vuoden romahduksesta kestää kaksi vuotta.

Perjantaina julkaistun uuden arvion mukaan Saksan talous kasvaa ensi vuonna 3,2 prosenttia ja 3,8 prosenttia vuonna 2022. Saksa on Euroopan suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus euroalueen talouteen. Se on myös Suomen tärkein kauppakumppani.

Keskiviikkoiltana Saksan hallitus ilmoitti 130 miljardin euron elvytyksestä, jossa arvonlisäverotusta kevennetään, rahoitusta lisätään pahiten kärsineille talouden toimialoille ja lapsilisiä kasvatetaan.

”Uusi elvytys on tarkoituksenmukaista [talouden] nykyisessä tilassa, ja suhtaudun myönteisesti hallituksen talouden elvytysohjelmaan”, keskuspankin pääjohtaja Jens Weidman sanoi.

Liittovaltion tilastokeskus kertoi perjantaina, että teollisuuden uudet tilaukset vähenivät huhtikuussa enemmän kuin koskaan tilastoinnin historiassa.

Teollisuuden kausivaihtelusta tasoitetut uudet tilaukset romahtivat ennakkotietojen perustella 25,8 prosenttia maaliskuuhun verrattuna. Viime vuoden huhtikuun verrattuna ne vähenivät 36,6 prosenttia.

Teollisuuden uusia tilauksia on Saksassa tilastoitu nykyisen menetelmällä vuodesta 1991.

Keskuspankin arvio talouden seitsemän prosentin supistumisesta vastaa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) arviota huhtikuun puolivälissä. Sen sijaan keskuspankin ennuste ensi vuoden talouskasvusta on selvästi synkempi.

IMF arvioi, että Saksan talous kasvaisi ensi vuonna 5,2 prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin keskuspankki. Vertailussa on otettava huomioon, että IMF:n ennuste on puolitoista viikkoa vanha ja sen jälkeen arviot ovat muuttuneet uusien tietojen takia.