”Älä teeskentele, että Yhdysvalloissa ei olisi ongelmaa. Älä käännä selkääsi rasismille.”

Teksti on urheiluväline- ja vaatejätti Niken toukokuun lopussa julkaisemasta Instagram-videosta. Tekstin tausta on musta ja videolla soi koskettava musiikki. Nike vetoaa, että kaikkien on oltava osa muutosta.